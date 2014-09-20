  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۰۷

دوچرخه‌ای که SMS می‌دهد

دوچرخه‌ای که SMS می‌دهد

دیگر لازم نیست نگران دزدیده شدن دوچرخه‌تان باشید، مخترعان فرانسوی دستگاهی را اختراع کرده‌اند که در صورت دزدیده شدن دوچرخه پیامکی را به صاحب دوچرخه ارسال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بسیاری از کشورها، دوچرخه به عنوان یکی از وسایل نقلیه نقش به سزایی را در جابه جایی و حمل و نقل مردم ایفا می کند. اما دوچرخه می تواند تبدیل به یکی از دغدغه های ذهنی صاحبانش نیز شود که مبادا دوچرخه در زمانی که بیرون از محل کار یا منزل قرار دارد، ربوده شود.

مخترعان فرانسوی این نگرانی را از بین برده اند. آنها دستگاهی را اختراع کرده اند که با هرگونه جابه جایی دوچرخه توسط سایرین و جز صاحبش پیامکی را به صاحب دوچرخه مبنی بر ربوده شدن آن ارسال می کند. این دستگاه تنها زمانی قادر به ارسال پیامک به صاحب دوچرخه است که دوچرخه متوقف شده باشد. از سایر مزایای این دستگاه علاوه بر ارسال پیامک می توان به ارسال آدرس و مکان حدودی دوچرخه نیز اشاره کرد.

بنا به گزارشات منتشر شده سالانه بیش از 400 هزار دوچرخه در فرانسه ربوده می شوند که مخترعان امیدوارند با کمک این دستگاه بتوانند آمار سرقت دوچرخه ها را کاهش دهند.

کد مطلب 2373587

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