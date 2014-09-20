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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

تامینی:

کار فرهنگی از ابزارهاي بسيار مهم گسترش تعاوني‌ ها در جامعه است

کار فرهنگی از ابزارهاي بسيار مهم گسترش تعاوني‌ ها در جامعه است

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی کار فرهنگی را از ابزارهاي بسيار مهم گسترش تعاوني‌ ها دانست و بر ضرورت گسترش زمينه‌ هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تامینی ظهر شنبه در نشست با تعاونگران شهرستان رشت افزود: تعاون بخشی از اقتصاد ملی کشور است که با هدف اشتغالزایی، پیشگیری از تمرکز ثروت، تحقق عدالت اجتماعی و غیره  فعال است.

وی همچنین اظهارداشت: اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

 وی افزود: اقتصاد مبتنی بر تعاون زمینه مشارکت فعالان اقتصادی کوچک و فعالیت های بزرگ اقتصادی را فراهم می کند.

  تامینی تاکید کرد: اهمیت و نقش تعاون در اقتصاد کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید:  "برنامه جامع برای رشد بخش تعاون امری ضروری است."

 وی گفت: اهميت بخش تعاون و تاثير آن در توسعه و تحول اقتصادي در جهان روز به روز در حال افزايش است چنان‌كه از نظر كمي نيز پيشرفت چشمگيري داشته است و دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاون در اسلام مورد تاكيد و تبليغ قرار گرفته است به طوري كه مي‌ توان رويكرد تعاون را يكي از پايه‌ هاي اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام ناميد.

وی با تصریح اینکه بخش تعاون در قوانين موضوعه نظام جمهوري اسلامي به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه بلندي دارد، بیان داشت: در قانون اساسي و در اصول 43 و 44 تعاوني به صورت بخش اصيل در اقتصاد، كنار بخش دولتي و خصوصي مطرح شده و از آن به صورت يكي از مهمترين راهكارهاي رشد اقتصادي و تامين كننده عدالت اجتماعي ياد شده است.

تامینی اذعان داشت:  قانونگذار بخش تعاون را يكي از روش‌ هاي مهم رسيدن به مرحله رشد اقتصادي قرار داده و راه رسيدن به اشتغال كامل، توزيع عادلانه امكانات، وسايل كار و توليد را گسترش بخش تعاوني معرفي كرده است.

وی در ادامه گسترش و توسعه تعاونی ها را راهی برای تحقق سهم واقعی تعاون از اقتصاد دانست و گفت: اگر شهر و یا استانی آباد را خواستاریم باید به بخش غیردولتی و به‌ ویژه تعاون توجه کرد و در این زمینه فرهنگ‌سازی بسیار مهم است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ کار و تلاش در جامعه اذعان داشت: همه افراد می‌ توانند نقش موثری در گسترش فرهنگ کار و تلاش داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فضای کسب و کار در اشتغال‌ زایی بر تلاش مدیران اجرایی در استان برای رفع موانع سرمایه گذاری تاکید کرد.

 

کد مطلب 2373592

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