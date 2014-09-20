به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شتابی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از بهره‌مندی 65 هزار بیمار کرمانشاهی از خدمات طرح تحول نظام سلامت خبرداد و اظهار داشت: برای درمان این بیماران حدود 70 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: هزینه پرداختی بیماران در طرح تحول سلامت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت،‌ ۱۰ درصد و در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۵ درصد است.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه هم‌چنین با بیان اینکه برخی خدمات در زمره خدمات طرح تحول سلامت نیست گفت: در طرح تحول نظام سلامت خدماتی چون اقامت در اتاق یک تخته، جراحی‌های زیبایی، اتاق VIP ارائه نمی شود.

وی افزود: هم‌چنین خدماتی که منطبق بر سیاست‌های افزایش جمعیت نیست مانند وازکتومی یا بستن لوله و... ارائه نخواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مفاد این طرح ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی است و بر اساس ضوابط مندرج ، ضمن رایگان شدن هزینه‌های زایمان در بیمارستان های دولتی می‌بایست آمار سزارین 10 درصد در سال کاهش یابد تا کشورمان به استاندارد جهانی برسد.

شتابی افزود: بر اساس این طرح هیچ بیمارستانی حق ارجاع بیمار به بخش خصوصی را ندارد و حتی اگر خدمات خاصی در بیمارستانی موجود نباشد، متولیان در آن بیمارستان باید هماهنگی‌های لازم را با دیگر بیمارستان‌های دولتی انجام دهند تا فرد بیمار بدون پرداخت هزینه اضافه، خدمات موردنیاز را دریافت کند.

وی از تجهیز بیمارستان‌های استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قرار است بیمارستان‌های دولتی ظرف شش ماه حداقل تا سطح هتل سه ستاره مجهز و بازسازی شوند که اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: بر اساس یکی دیگر از مفاد این دستورالعمل در تمام بیمارستان‌های دولتی باید پزشک متخصص مقیم حضور داشته باشد که هم‌اکنون 73 متخصص در این طرح شرکت کرده‌اند.

وی افزود: هم‌چنین بر اساس این طرح خدمات ویزیت و معاینه بیماران باید ارتقا پیدا کند.

شتانبی با بیان اینکه نظارت‌های دقیقی بر نحوه اجرای این طرح انجام می‌شود از مردم خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را در رابطه با این طرح به دستگاه‌های نظارتی و یا به حوزه معاونت درمان دانشگاه علئم پزشکی اعلام کنند.