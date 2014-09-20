به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 9 داستان درباره زنان است؛ «گستره‌ها»، «داستان»، «گودال‌های - عمیق»، «رادیکال‌های آزاد»، «صورت»، «بعضی زنان»، «بازی کودکانه»، «چوب» و «خوشبختی در راه است».

آلیس مانرو از نویسنده‌های معاصر کانادا است که سال 1931 به دنیا آمده است. آثارش جایزه‌های زیادی را از آن او کرده است. آخرین جایزه‌ای که مانرو دریافت کرد، جایزه بوکر در سال 2009 بوده است که اتفاقاً به خاطر همین مجموعه داستان «خوشبختی در راه است» به او تعلق گرفته است. این نویسنده در کارنامه نویسندگی‌اش یک رمان و 13 مجموعه داستان دارد.

در مجموعه داستان «خوشبختی در راه است» نویسنده برش‌هایی از زندگی انسان‌های معمولی را ارائه کرده است؛ مقاطعی از زندگی که تاثیری طولانی مدت روی زندگی قهرمانان داستان می‌گذارد. در بعضی از داستان‌ها مثل «بازی کودکانه» نویسنده نشان داده تاثیری که از یک حادثه به جا می‌ماند حتی می تواند به اندازه یک عمر باشد.

قهرمانان این داستان‌ها معمولاً زن‌هایی هستند که دشواری‌هایی در زندگی داشته‌اند اما توانسته‌اند این دشواری‌ها را تاب آورند و به زندگی ادامه دهند و مهم‌ترین نکته داستان همین مساله است. نویسنده بیشتر مسایل انسان‌‌ها مدنظرش است اگرچه در این مجموعه شخصیت اصلی هشت داستان، زن است و می‌شود گفت زن‌ها برایش اهمیت ویژه‌ای دارند اما مانرو نویسنده‌ای فمنیست نیست و نگاهی انسانی به مسایل پیرامونش دارد که البته در بعضی از داستان‌ها افراد سالمند را هم مورد توجه قرار داده است.

کتاب «خوشبختی در راه است» در 328 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 13 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.