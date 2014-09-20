اجلاسیه بین المللی غدیر در شیراز برگزار می شود/ طرح توسعه حرم مجوز تخریب منازل اطراف را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری پنجمین اجلاس بین المللی غدیر در صحن مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) در تاریخ نهم مهرماه امسال با حضور دانشمندان جهان اسلامی خبر داد و گفت: جنبه دیگر برگزاری این اجلاس، جهانی شدن دهه غدیر در سومین حرم اهل بیت (ع) خواهد بود.

وی با بیان اینکه برگزاری این اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: سعی شده این اجلاس با حضور بیش از 200 مهمانان خارجی از کشورهای جهان اسلام انجام شود تا فاصله ها برای معرفی بیشتر و اهمیت موضوع غدیر، کمتر شود.

رئیس حوزه تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) تصریح کرد: امروزه پایگاه اصلی انتشار مکتب تشیع در جنوب کشور، شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ (ع) قرار دارد و ضروری است که چنین اجلاسیه بین المللی در این مرکز برگزار شود.

حجت الاسلام اسماعیل پور، موضوعاتی که قرار است در این اجلاسیه مطرح شود را حاکمیت عقلانی در مبانی و اصول ادیان اسلامی و جهانی سازی فرهنگ بیداری اسلامی دانست و افزود: چنانچه بتوانیم تمامی شخصیت های بین المللی را در این اجلاسیه شرکت دهیم گامی بزرگی در معرفی موضوع غدیر برداشته ایم.

وی یادآور شد: این اجلاسیه در نهم مهر ماه امسال در حرم مطهر احمد ابن موسی الکاظم (ع) به مدت سه روز با حضور 700 میهمان داخلی و خارجی برگزار می شود.

رئیس حوزه تولیت آستان احمدی و محمدی(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تولیت آستان شاهچراغ در انتشار مجموعه مباحث های فرهنگی دینی اشاره داشت و گفت: سیاست های این آستان به گونه ای خواهد بود که بتواند موضوعات فرهنگی و مذهبی را در مناسبت های مختلف نشر دهد.

وی ادامه داد: امروزه متاسفانه حرم مطهر در یک بن بست شهری به لحاظ راه های دسترسی قرار گرفته و سوء تدبیر باعث شده که روزانه بسیاری از زائرین به دفتر مراجعه کنند و با اعلام قبض های چند هزار تومانی، اعلام نارضایتی داشته باشند.

حجت الاسلام اسماعیل پور در خصوص توسعه حرم یادآور شد: پروژه توسعه حرم مجوز تخریب هر گونه ملک در اطراف حرم را دارد، از این رو عقیده داریم حرم مطهر سید علاالدین حسین(ع) در طرف دیگر این توسعه قرار دارد و ضروری است که در توسعه 57 هکتاری حرم مطهر این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع احداث ساختمان دارالشفاء حرم شاهچراغ (ع) با حمایت مجمع خیرین سلامت اشاره کرد و افزود: قرار است با حمایت این مجمع، بزرگ ترین ساختمان دارالشفاء شاهچراغ (ع) در اطراف حرم ساخته شود.

رییس حوزه تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)در خصوص بحث اطعام در شاهچراغ توضیح داد و گفت: امروزه جامعه عشایری در بحث طعام بیشترین سهم را دارند و این در حالی است که در برخی از مواقع روزی 20 هزار طعام در بین زائرین توزیع می شود.