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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

سرهنگ جمشیدی راد:

اجرای طرح ترافیکی ویژه در جاده‌های قم طی روزهای پایانی تعطیلات

اجرای طرح ترافیکی ویژه در جاده‌های قم طی روزهای پایانی تعطیلات

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم از اجرای طرح ترافیکی ویژه در جاده‌های این استان در روزهای پایانی تعطیلات خبر داد.

سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح ترافیکی نیمه دوم تعطیلات تابستانه با استفاده از حداکثر توان نیروهای پلیس راه، در جاده‌های استان قم در حال اجرا است.

وی گفت: با توجه به روزهای پایانی تعطیلات و بازگشت مسافران، خودروهای شخصی از سایر سازمان‌ها با حضور یک افسر با لباس فرم و کارت شناسایی در جاده‌های استان قم حضور داشته و با تخلفات برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه از خودروهای نامحسوس ستاد فرماندهی برای برخورد با تخلفات در جاده‌ها استفاده شده است ادامه داد: عوامل پلیس راه در جاده‌های استان قم بر تخلفات رانندگی نظارت و برخورد می‌کنند، همچنین از نیروهای انسانی در نقاط حادثه خیز استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: طی نامه‌ای درخواست شده است تا از طریق مدیریت بحران خودروهای امدادی سایز سازمان‌ها مانند اورژانس و هلال احمر در جاده‌ها مستقر شوند.

جمشیدی راد با بیان اینکه جاده‌های دوطرفه در هنگام ترافیک پرخطر‌تر هستند، افزود: محور قم - ساوه، محور نیزار، محور تفرش با توجه به روزهای پایانی هفته پرخطر بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، همچنین در اتوبان قم - تهران نیز عوامل پلیس راه حضور فعال دارند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر حوادث ترافیکی نسبت به سال گذشته کمتر است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در روز جمعه با توجه به افزایش ترافیک، تردد تریلر در جاده سلفچگان به سمت قم ممنوع شده بود.

 

کد مطلب 2373603

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