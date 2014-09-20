سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح ترافیکی نیمه دوم تعطیلات تابستانه با استفاده از حداکثر توان نیروهای پلیس راه، در جاده‌های استان قم در حال اجرا است.

وی گفت: با توجه به روزهای پایانی تعطیلات و بازگشت مسافران، خودروهای شخصی از سایر سازمان‌ها با حضور یک افسر با لباس فرم و کارت شناسایی در جاده‌های استان قم حضور داشته و با تخلفات برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه از خودروهای نامحسوس ستاد فرماندهی برای برخورد با تخلفات در جاده‌ها استفاده شده است ادامه داد: عوامل پلیس راه در جاده‌های استان قم بر تخلفات رانندگی نظارت و برخورد می‌کنند، همچنین از نیروهای انسانی در نقاط حادثه خیز استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: طی نامه‌ای درخواست شده است تا از طریق مدیریت بحران خودروهای امدادی سایز سازمان‌ها مانند اورژانس و هلال احمر در جاده‌ها مستقر شوند.

جمشیدی راد با بیان اینکه جاده‌های دوطرفه در هنگام ترافیک پرخطر‌تر هستند، افزود: محور قم - ساوه، محور نیزار، محور تفرش با توجه به روزهای پایانی هفته پرخطر بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، همچنین در اتوبان قم - تهران نیز عوامل پلیس راه حضور فعال دارند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر حوادث ترافیکی نسبت به سال گذشته کمتر است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در روز جمعه با توجه به افزایش ترافیک، تردد تریلر در جاده سلفچگان به سمت قم ممنوع شده بود.