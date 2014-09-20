به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی ظهر شنبه با حضور مجید قاسمی معاون پژوهش های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل استانداری برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی در این جلسه اظهار داشت: مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی امروز کشور مربوط به خود مدیران است و ریشه همه مشکلات در داخل کشور است و نباید علت آن را در خارج جستجو کنیم. تا زمانی که نگاه مدیریتی ما اصلاح نشود و قوانین و مقررات بازنگری نشود و مردم و مدیران همراهی نکنند امیدی به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.

وی افزود: کسانی که می خواهند سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند زاویه معناداری با آن دارند زیرا در یک دهه گذشته مقام معظم رهبری در شعارهای سالانه مسیر حرکت نظام را در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی ترسیم کردند که یکی از محورهای آن قطع هزینه های جاری به نفت بود هنوز هیچ گاهی برداشته نشده است و با روند کنونی هیچ امیدی به تحقق اقتصاد مقاومتی نیست.

حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان کرد: کلید واژه اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به نفت، جدی گرفتن تولید و واگذاری امور به بخش خصوصی است اما متاسفانه ما در مسیر عکس آن حرکت کرده ایم و هزینه جاری کشور را به سرعت افزایش داده ایم.

در حالیکه درآمدهای عمومی و ملی 140 هزار میلیارد تومان است هزینه های جاری به 120 هزار میلیارد رسیده است و هر روز هزینه های ما بیشتر می شود که با این روند هیچ امیدی به تحقق اقتصاد مقاومتی نخواهیم داشت.

وی یادآور شد: وقتی هنوز هم دنبال استخدام نیرو و بزرگتر کردن حجم دولت هستیم و به دلیل ناکارآمدی دولت، تورم نیروی انسانی، نبود نگاه اقتصادی و عدم مدیریت کارآمد همچنان به خطا می رویم که با این شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتصاب های دستوری و بی ضابطه در پست های مسئولیت و استفاده از افراد نالایق و ناکارآمد و دهها دلیل دیگر موجب شده است که این بنگاه بزرگ اقتصادی که باید موتور محرک اقتصاد باشد متاسفانه موتور رکود تورم، ارائه خدمات پایین با بالاترین هزینه ها شده است.

وی تصریح کرد: برای نمونه سرمایه شرکت های آب و فاضلاب اگر به بخش خصوصی و توانمند واگذار شود قادر خواهند بود با تحول اساسی در خدمات هم به دولت مالیات دهند و هم خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند اما با مدیریت فعلی حرف زدن از اقتصاد مقاومتی بی معناست.

واگذاری برخی امور به شهرداری های توانمند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر برخی از امور را به شهرداری های توانا واگذار کنیم این نهاد هم می تواند بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی را بهتر و مطلوب تر ارائه کند لذا راهی نداریم جز اینکه با یک مطالعه صحیح کارهای غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و با سیاست گذاری و نظارت درست بر امور بستر اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

وی یادآور شد: افزایش نقدینگی بیش از 30 درصد در کشور و مشکلات سیستم بانکی موجب شده تولید نتواند به معنای واقعی محقق شود و در شرایطی که بهره برداری از منابع آبی کشور 40 درصد و هدررفت آب 60 درصد است همچنان با بحران بی آبی روبرو می شویم در حالیکه با یک درصد صرفه جویی 900 میلیون متر مکعب بهره وری آب محقق می شود اما به دلیل مصرف بی رویه و عدم مدیریت در این حوزه همچنان با مشکلات حاد مواجه هستیم.

ابوترابی اظهار داشت: اگر سیستم بانکی کشور اصلاح شود و از بنگاه داری بیرون آید می تواند موجب تحول اساسی در اقتصاد کشور شود اما باید تورم را به حداقل برسانیم و سود تسهیلات را کاهش دهیم و با تغییر نگاه خود هزینه های مدیریت را به شدت کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: اگر به فکر فرزندان خود هستیم باید اقتصادها علمی شود، کار به اهلش سپرده شود و برداشت بی رویه از منابع ارزشمند کشور متعادل شود و در این راه ارتقای بهره وری و تحقق اقتصاد مقاومتی از راهکارهای اساسی در این حوزه است.

ایران نقشه غرب در منطقه را برهم زد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران امروز به یک قدرت سیاسی در منطقه تبدیل شده و در سیاست جهان تاثیرگذار است و با حمایت خود در عراق و سوریه اجازه نداد نقشه سیاسی آمریکا محقق شود و امروز ائتلاف برای مقابله با داعش تنها به دلیل حضور مجدد در عراق برای پیاده کردن نقشه های سیاسی خود در منطقه است.

وی یادآور شد: ایران در شرایط کنونی قدرت سیاسی موثری در منطقه است که با سرعت جلو می رود و هر روز به اهداف تعریف شده خود نزدیک می شود و در مقابل غرب از اهدافش دور شده و امروز امنیت و قدرت نظامی ایران به گونه ای است که حضور داعش در منطقه، آمریکا را تهدید می کند اما ایران اسلامی با هزاران کیلومتر مرز با کشورهای منطقه هیچ نگرانی در این خصوص ندارد.

ابوترابی بیان کرد: امنیت و اقتدار نظامی و دفاعی ایران ظرفیت بسیار ارزشمند و استثنایی است و کاروان علمی کشور هم با سرعت در حال حرکت است و با داشتن نیروی انسانی عالم و اتکا به اقتصاد و دانش بنیان امیدواریم با وحدت

ملی و همبستگی موجود و ثبات سیاسی بتوانیم در عرصه اقتصاد نیز از ظرفیت های خوب استفاده کنیم و ایران اسلامی را به قدرت منطقه تبدیل کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکلات بسیار است اما با اراده جدی و عزم ملی و تغییر راهبردی در نوع مدیریت و نگاه مدیران باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی با جدیت عمل کنیم.

پیشخوان اقتصاد باید تولید کالا باشد

وی یادآور شد: پیشخوان اقتصاد باید تولید کالا باشد نه اینکه سرمایه های کشور در ساخت و ساز هدایت شود و مسکن نباید به یک مقوله اقتصادی تبدیل شود بلکه در اقتصاد پویا باید کالا و صادرات آن محور فعالیت ها باشد.