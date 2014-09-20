به گزارش خبرنگار مهر، سید نجم الدین موسوی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: پس از هفته دفاع مقدس سپاه استان با همکاری آموزش و پرورش برنامه اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور را برگزار می‌کند.



وی اظهار داشت: برنامه اعزام دانش‌آموزان از 15 مهر ماه سال جاری آغاز می‌شود.

معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، ازاجرای 650 برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در زنجان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها توسط حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان زنجان اجرا می‌شود.

موسوی یاد آورشد: این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آشنایی نسل جوان با ایثار گران برگزار می شود چرا که امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و باید جوانان بصیرت لازم را داشته باشند و نسبت به توطئه های دشمن آماده باشند.

وی رژه نیروهای مسلح زنجان ، دیدار با خانواده معظم شهداء ، تجلیل از ایثار گران هشت سال دفاع مقدس، برگزاری نشست شناسی ماهواره،مسابقات فرهنگی، ویژه برنامه رادیویی، 60 مورد افتتاحیه پروژه های بسیج سازندگی ، نمایشگاه عکس، برگزاری ایستگاه صلواتی و یاواره شهداء ، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، بازدید از موزه شهداء از جمله برنامه های این هفته اعلام کرد.

معاون فرهنگی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، افزود: در همین هفته بازنمایی عملیات بدر در گاوازنگ برگزار می شود.

موسوی تاکید کرد: بازنمایی این عملیات از 4 مهرماه سالجاری شروع و تا 8 مهرماه ادامه دارد که در بازنمایی این عملیات صدا و سیما ، نیروی انتظامی نیز همکاری لازم را خواهند اشت.