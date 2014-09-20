تالاب بین المللی انزلی در بدترین وضعیت زیستی قرار دارد/ ورود سالانه 100 هزار متر مکعب پساب کشاورزی به تالاب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا برجی ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت تالاب انزلی افزود: پساب، زباله، انواع فاضلاب و آزولا بلای جان تالاب بین المللی انزلی شده است تالابی که از اهمیت زیست محیطی، اقتصادی و گردشگری زیادی برخوردار است.

وی همچنین با بیان اینکه گیاه آزولا یکی از عوامل مهم نابودی و مرگ تالاب بین المللی انزلی است، اظهارداشت: مهمترین عامل رشد بی رویه گیاه آزولا در تالاب بین المللی انزلی ورود انواع پساب های کشاورزی به این تالاب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: طی سه دهه گذشته به دلیل ورود رسوبات، فاضلاب، سموم کشاورزی و رشد بی رویه آزولا میانگین عمق آب این تالاب از 11 متر به کمتر دو متر کاهش پیدا کرده است.

برجی در ادامه از ورود سالانه 100 هزار متر مکعب پساب کشاورزی به تالاب انزلی خبرداد و اظهارداشت: علاوه بر کودهای شیمیایی روزانه انواع فاضلاب های انسانی، صنعتی و بیمارستانی شهر رشت از طریق رودخانه ها به این تالاب می ریزد.

وی با بیان اینکه روزانه افزون بر 400 هزار متر مکعب فاضلاب به تالاب بین المللی انزلی می ریزد، اذعان داشت: از تالاب هاي مهم ايران و جهان " تالاب انزلي " واقع در استان گيلان است كه در حفظ اكوسيستم منطقه نقش برجسته اي داشته وزيستگاهي مهم براي تخمريزي و تكثير ماهيان و نيز زمستان گذراني و جوجه آوري گونه هاي زيادي از پرندگان آبزي و كنارآبزي محسوب مي شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از انعقاد تفاهم نامه ای با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن ( جایکا) برای طرح مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی اشاره کرد و گفت: این تالاب یکی از نقاط استثنایی و بسیار متنوع از نظر اکولوژیک و زیستی در سطح جهان است.

وی افزود: تالاب ها و اکوسیستم های آبی هر کشور ارزش های فراوانی به ویژه از جنبه زیست محیطی دارند و به عنوان سرمایه های ملی و بین المللی باید از آنها حفاظت کرد.

برجی یادآورشد: معضلات تالاب بین المللی انزلی امروزه بیشتر از گذشته ذهن مسئولان را در گیر و عزم شان را برای نجات این تالاب جزم کرده است.

مدیرکل شیلات گیلان نیز گفت: سالانه شش تا هفت هزار تن انواع ماهیان از تالاب بین المللی انزلی صید می شد یعنی معادل آن چیزی که امروز از دریای خزر صید می شود.

اسحاق شعبانی افزود: ماهیان با ارزش ترین گونه های آبزی تالاب و دارای اهمیت اکولوژیک و اقتصادی خاصی هستند.

وی ادامه داد: بهره وری درست و مستمر از منابع طبیعی با روش های صحیح و مدیریت آگاهانه تضمین می شود.