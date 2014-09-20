4800 نفر متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه پیام نور/ حذف 726 رشته تحصیلی به علت نبود بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سرمدی شنبه در مراسم اختتامیه اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه های پیام نور که در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: در این دانشگاه ها به علت نبود همخوانی برخی از رشته ها با بازار کار حدود 726 رشته حذف شده است.

وی تاکید کرد: در کارگروه های تشکیل شده در اجلاس روسای مراکز دانشگاه های پیام نور بحث کیفی سازی آموزش در دستور کار قرار می گیرد که لازم است در این خصوص شاخص هایی در نظر گرفته شود تا بر اساس آن برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور کشور خاطرنشان کرد: تفویظ اختیار در بخش مدیریت اجرایی به مراکز استان از دیگر بحث هایی بود که در این کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرمدی ساماندهی وضعیت آزمایشگاه های ملی و قطبی، بازنگری در ارتباط با آیین نامه های دانشگاه مثل فعالیت های علمی نیازمند ارزیابی تکمیلی، گسترش آموزش های مجازی، دعوت از خیران فرهنگی دانشگاه یار و اختصاص بودجه فرهنگی را از دیگر مباحث و موضوعات مطرح شده در کارگاه های اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه های پیام نور برشمرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور کشور ارتقای کیفیت در نظام آموزشی این دانشگاه ها را از مهم تریم مباحث کارگروه ها دانست و افزود: این امر مستلزم برنامه ریزی است.

گفتنی است در مراسم اختتامیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه های پیام نور از روسای دانشگاهی فرزندان شهدا، ایثارگران و جبانبازان تقدیر و در پایان نیز تابلوی 25 سال تلاش و رشد و بالندگی این دانشگاه توسط مسوولان کشوری و استانی در تبریز رونمایی شد.