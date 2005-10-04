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۱۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

معاون جرج بوش:

نظاميان آمريكايي بايد در عراق بمانند

معاون رئيس جمهوري آمريكا با هشدار نسبت به خروج زودهنگام نظاميان اين كشور از عراق ادعا كرد: در صورت خروج زود هنگام نظاميان ما ازعراق اين كشور به پايگاهي براي انجام حملات تروريستي عليه آمريكا تبديل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ،" ديك چني" معاون رئيس جمهوري آمريكا در ديدار از تفنگداراني كه به تازگي از ماموريت 7 ماهه در عراق بازگشته ‌اند، ادعا كرد: نظاميان آمريكايي در عراق به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يافته اند .

وي در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد: اعضاي گروه تروريستي " القاعده " در عراق در حال بررسي شرايط به منظور حمله به نظاميان آمريكايي هستند .

معاون رئيس جمهوري آمريكا گفت : اگر تروريست ها موفق به انجام فعاليت هاي تروريستي شوند خاورميانه به منطقه نا امني تبديل خواهد شد .

چني در پايان سخنان خود اظهار داشت : تروريست ها به اين باور رسيدند كه مي‌توانند بدون پرداخت هرگونه هزينه‌اي به آمريكا ضربه بزنند.

شايان ذكر است بر خلاف اظهارات ديك چني معاون جرج بوش، تروريست ها و گروه هاي شورشي در اكثر حملات خود مردم بي دفاع عراق بويژه شيعيان را هدف قرار مي دهند و اين حملات در سايه بي تفاوتي و سكوت ده ها هزار نظامي آمريكايي دنبال مي شود .

مقامات آمريكا و در راس آنها جرج بوش با وجود مخالفت روز افزون مردم آمريكا با حضور نظاميان اين كشور در عراق و افزايش اعتراض هاي مردمي بر ادامه حضور در عراق تاكيد كرده اند.

کد مطلب 237362

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