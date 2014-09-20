2000 اتوبوس فرسوده در پایتخت/ ورود اتوبوسهای بازسازی شده و جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سنندجی صبح شنبه در مراسم بهره برداری از 88 واگن مترو و رونمایی از اتوبوسهای ویژه معلولان افزود: امروز همزمان با ورود اتوبوس های بازسازی شده به ناوگان، خط جدید اتوبوسراین از پایانه لاله به پایانه افشار به بهره برداری می رسد تا گامی دیگر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان تهرانی برداشته شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه چهار سال است که شرکت اتوبوسرانی تهران هیچ اتوبوسی از دولت تحویل نگرفته است که این مسئله سبب شده است 2000 دستگاه اتوبوس به عمر فرسودگی رسیده و هر ماه نیز 75 دستگاه وارد چرخه فرسودگی شوند.

سنندجبا بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر بازسازی اتوبوس‌های فرسوده، توانسته‌ایم از 450 اتوبوس فرسوده، نسبت به بازسازی 161 دستگاه اقدام کنیم، افزود: شهرداری تهران نیز با استناد به مصوبه شورای شهر بایستی نسبت به خرید 450 دستگاه اتوبوس اقدام می‌کرد که 200 دستگاه آن در مرحله خریداری است.

وی با اشاره به اهمیت تکریم سالمندان و معلولان گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی در آستانه بازگشایی مدارس، 55 مدرسه کودکان استثنایی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سنندجی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 450 دستگاه اتوبوس جدید وارد چرخه اتوبوسرانی شود.