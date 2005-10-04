اتحاديه اروپا قطعنامه تحريم ازبكستان را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "دي ولت" ، تصويب اين قطعنامه به دنبال خودداري دولت ازبكستان از صدور مجوز بازرسي بين‌المللي مستقل از حوادث انديجان صورت گرفته است .

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين قطعنامه فروش تسليحات به ازبكستان و صدور ويزا به عاملان حادثه انديجان را تحريم كردند.

اتحاديه اروپا هفته گذشته دربيانيه ‌اي اعلام كرده بود كه وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اين اتحاديه در نشست 3 اكتبرقطعنامه تحريم فروش تسليحات به ازبكستان و ممنوعيت صدور ويزا به دست اندركاران حادثه انديجان اين كشور را تصويب خواهند كرد.

قطع برنامه ارائه كمك‌هاي اروپا به دولت ازبكستان و پرداخت بقيه كمك ها به سازمان هاي خصوصي طرفداردمكراسي در ازبكستان به جاي دولت از ديگر موارد تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ازبكستان اعلام شده بود.

اين شورا همچنين اظهار نگراني كرده بود كه محافظان حقوق بشر، خبرنگاران و ديگرافرادي كه گزارش هاي رسمي دولت ازحوادث انديجان را مورد شك و ترديد قرار مي‌ دهند، تحت تعقيب دولت ازبكستان قرار داشته ‌باشند.