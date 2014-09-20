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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۴۳

اعلام اسامی هیات‌انتخاب و داوری 2 بخش جشنواره فیلم کودک

اعلام اسامی هیات‌انتخاب و داوری 2 بخش جشنواره فیلم کودک

هیات ‌انتخاب و داوری 2 بخش مسابقه آثار پویانمایی سینمای ایران و بخش آثار ویدیویی بلند، نیمه بلند و کوتاه در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر مراكز، مشاغل و مجامع سينمايي، ناصر گل محمدی عضو هیئت علمی و مدیر گروه هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما، اسماعیل شرعی عضو شورای کارشناسی تولید فیلم های انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اعضای هیات انتخاب و داوری بخش مسابقه آثار پویانمایی سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را تشکیل می ‌دهند.

همچنین عبدالله باکیده نویسنده و کارگردان، زاون قوکاسیان نویسنده و کارگردان، علی زارعان مدیر گروه کودک و خردسال شبکه‌ دو، سید مصطفی ابطحی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری و بیژن میرباقری فیلم نامه نویس کارگردان اعضای هیات انتخاب و داوری بخش مسابقه آثار ویدئویی بلند، نیمه بلند و کوتاه مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را تشکیل می‌دهند. 

این افراد از بین فیلم های ارسال شده به دبیر خانه جشنواره، آثار برگزیده را انتخاب و مورد قضاوت قرار می دهند.

کد مطلب 2373630

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