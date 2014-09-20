محروم کردن از حق آموزش، نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق، بشر کاظم غریب آبادی، با اشاره به محدودیت هایی که در کشور نروژ علیه برخی دانشجویان ایرانی اعمال شده است، گفت: وضع هرگونه محدودیت و محرومیت درخصوص حق آموزش، آنگونه که متاسفانه برخی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر علیه برخی دانشجویان ایرانی اعمال می کنند، مغایر با اسناد بین المللی بوده و نقض حقوق اساسی بشر محسوب می شود و در تعارض آشکار با تعهدات بین المللی این کشورها قرار دارد.

غریب آبادی اظهار داشت: اقدامات در جهت بازداشتن دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل در برخی رشته های خاص، عدم تمدید مجوز اقامت، و عدم پذیرش دانشجو در این رشته ها صرفا تفسیر موسعی از قطعنامه های شورای امنیت و تصمیمات شورای اروپاست که منع آموزش را پیش بینی نکرده اند. این اقدامات سختگیرانه، قطعا به حیثیت و اعتبار این کشورها آسیب جدی وارد می کند.

وی با اشاره به سابقه ای مشابه در کشور هلند ادامه داد: اقدامات دولت هلند در زمینه محدودیت آموزش علیه اتباع ایرانی سه بار از سوی محاکم هلند مورد بررسی قضایی قرار گرفته و در تعارض با اصل عدم تبعیض، قانون اساسی این کشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته شده و دادگاه های رسیدگی کننده، حکم به اصلاح دستورالعمل های اجرایی ناظر بر ایجاد محدودیت بر اساس تابعیت ایرانی داده اند.

غریب آبادی افزود: موضوع محدودیت ها علیه دانشجویان ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه های واهی اجرای تحریم ها با همکاری ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز در دست پیگیری است. وی همچنین خبر داد دبیر ستاد حقوق بشر با مقامات ذی ربط نروژی درخصوص مشکلات پیش آمده برای برخی دانشجویان ایرانی مکاتبه می کند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به پیگیری های موضوع توسط وزارت امور خارجه، ابراز امیدواری کرد تا مقامات نروژی با احترام به تعهدات بین المللی خود و رعایت ملاحظات حقوق بشری، رویکردی سازنده و منطقی در حل معضل ایجاد شده اتخاذ کند.