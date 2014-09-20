امنیت جامعه نتیجه هشت سال حماسه آفريني است/آمادگی ارتش برای دفاع از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علي شهبازيان پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: رسالت خبرنگاران ثبت و ضبط حماسه هاي دفاع مقدس و انتقال آن به نسل هاي ديگر است و در كنار خبرنگاران، اهل قلم و دانشگاهيان نيز مسئول هستند.



وی افزود: با فاصله گرفتن از ايام جنگ بر تازگي و زيبايي هاي دفاع مقدس افزوده مي شود. خيلي از افراد در جامعه براي خدشه دار كردن دفاع مقدس حرف هايی چون اجبار مردم و نيروها براي دفاع را ترويج دادند كه اين سخنان سرتاسر كذب است و تمام نيروها با عشق از مرزهاي كشور دفاع كردند.



فرمانده قرارگاه عملياتي لشگر 92 زرهي خوزستان عنوان کرد: با توجه به فيلم هاي ساخته شده در دهه هاي اخير از حماسه هاي دفاع مقدس مي توان سختي رزم و حضور در ميدان را مشاهده كرد ولي اين تصويرها و فيلم ها، بسيار با واقعيت فاصله دارند و سختي های آن دوران از روايت هاي فيلمسازان بالاتر است.



شهبازیان اظهار كرد: در ساعات آغازين جنگ تمام رسانه هاي غربي سقوط خوزستان را خلال سه روز اعلام كردند ولي نيروهاي مردمي و ارتش و سپاه اين احتمالات را با مقاومت طي هشت سال دفاع مقدس به پيروزي مبدل كردند. گزارشات ارائه شده مبني بر شكست نيروهاي ارتش در ابتداي جنگ فاقد هر گونه صحت هستند و نيروهاي ما در تمام نبردهاي خود پيروز شدند. در حوزه دفاع مقدس كسي مجاز به اظهار نظر است كه در اين زمينه تخصص كافي داشته باشد.



وی بیان کرد: از ثمرات و بركات دفاع مقدس پيشرفت در زمينه هاي متعدد چون ورزش، صنعت، هنر و امنيت است. رفاه و امنيت حاكم در جامعه در نتيجه هشت سال حماسه آفريني شهدا، جانبازان و ايثارگران است.



فرمانده قرارگاه عملياتي لشگر 92 زرهي خوزستان با اشاره به برنامه هاي ارتش در هفته دفاع مقدس تاكيد كرد: در هفته دفاع مقدس برنامه هاي متفاوتي در لشكر 92 زرهي صورت می گیرد كه در 31 شهريور رژه نيروهاي ارتش را در دو شهر اهواز و دزفول داریم و در روز یک مهر با شعار «جوانان، علم و فناوري» از جوانان ارتشي و سربازان نمونه تجليل به عمل می آید.



شهبازيان ادامه داد: در روز دو مهر با شعار بصيرت، مديريت، ضرورت پدافند غيرعامل برنامه هايی چون افزايش اطلاعات مردم برای مبارزه با بحران هاي ناگهاني چون سيل و زلزله و پايين آوردن ميزان تلفات با برگزاري همايش و سخنراني در دستور كار است و در روز سوم كه «روز ايثارگران و زنان فداكار» نام گذاري شده است از زنان مبارز تقدير و همچنين مزار شهداي هشت سال دفاع مقدس غبارروبي مي شود.



وي ادامه داد: همچنین در روزهاي آخر هفته دفاع مقدس نمايشگاه هايی در دو شهر اهواز و آبادان و تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس را داريم.



فرمانده قرارگاه عملياتي لشگر 92 زرهي خوزستان بيان كرد: چند صد هكتار از مناطق آلوده به مين با تلاش نيروهاي ارتشي پاكسازي و به عشاير آن مناطق تحويل داده شد. با اين وجود هنوز 200 هكتار از اراضي مرزي ما آلوده به مين هستند.



شهبازیان با اشاره به حفظ امنيت لوله هاي نفتي خوزستان توسط نيروهاي ارتش و خدمات اقتصادي آنها گفت: در راستاي اقتصاد مقاومتي، ارتش نيز با طرح ثامن الائمه فعاليت هايی چون سامان دهي يگان ها و نصب دوربين هاي مداربسته، صرف جويي در اماكن و استفاده از تجهيزات در قرارگاه هاي نظامي را انجام داد.



وی عنوان كرد: با توجه به خطرات موجود در منطقه و حركت هاي تندرو كه در كشورهاي همسايه مشغول به انجام فعاليت هاي تروريستي هستند و گاها امنيت كشور ما را نشانه مي روند، نيروهای ما آماده به رزم و منتظر يك فرمان هستند و با اين وجود هم اين حركت هاي تندرو در مقابل نيروها و آمادگي دفاعي ما جرات هيچ گونه عرض اندامي ندارند.