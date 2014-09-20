3.5 میلیارد تومان به مرکز رادیوتراپی خراسان جنوبی کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید سیدعباس پورهاشمی قائم مقام مجمع خیران سلامت کشور و قائم مقام وزیر بهداشت در امور مناطق محروم از مرکز شیمی‌درمانی و رادیوتراپی خراسان جنوبی اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه علی تورانی خیر و جانباز روشندل تهرانی زمینی به ارزش 3.5 میلیارد تومان برای احداث و تکمیل مرکز شیمی‌درمانی و رادیوتراپی خراسان جنوبی اهدا کرده است.

وی بیان کرد: ساخت این مرکز از اواخر سال 89 با کمک‌های خیران و مردم آغاز شده است.

حسینی به پیشرفت 75 درصدی مرکز شیمی‌درمانی و رادیوتراپی بیرجند اشاره کرد و افزود: زیربنای این مرکز پنج هزار مترمربع است که یک‌هزار و 700 مترمربع نیز برای توسعه این مرکز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این مرکز به لحاظ سازه‌ای یکی از پر هزینه‌ترین مجموعه‌های در حال احداث در سطح استان است.

حسینی ادمه داد: تاکنون 80 درصد هزینه‌های احداث مرکز شیمی‌درمانی بیرجند توسط خانواده مرحوم امینی از خیران استان تامین شده است.

اختصاص یک میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی برای احداث مرکز شیمی‌درمانی

مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی از اختصاص یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای ساخت این مرکز در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد بیماران سرطانی در استان احداث این مرکز یکی ازاولویت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی استان در سال جاری تعریف شده است.

حسینی بخش‌های سرپایی، بستری، سلول‌درمانی، مجموعه‌های اداری و خدماتی را از جمله بخش‌های مرکز شیمی‌درمانی و رادیوتراپی بیرجند دانست.

مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی از هزینه‌کرد چهار میلیارد تومانی برای احداث مرکز شیمی‌درمانی بیرجند خبر داد و افزود: این اعتبارت از محل کمک‌های مردمی و خیران بوده است.

نیاز 32 میلیارد تومانی مرکز شیمی‌درمانی بیرجند برای تجهیز

حسینی با بیان اینکه برای تکمیل و احداث این مرکز سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است، تاکید کرد: برای تجهیز این مجموعه بزرگ درمانی نیز 32 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که نیازمند کمک مردم و خیران هستیم.

وی به کمک‌های مردمی و خیران برای کمک به این مجموعه اشاره کرد و یادآور شد: حدود 800 نفر از معلمان آموزش و پرورش و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مبلغی از کمک‌های خود را با عنوان کسر از حقوق برای این مجموعه درمانی اختصاص داده‌اند.