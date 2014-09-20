حجت الله ابراهیمیان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با پروفسور نصرالدین عمر قائم مقام وزیر دین اندونزی در شهر پالمبنگ، مرکز استان سوماترای جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

ابراهیمیان در این دیدار از عزم وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد تفاهم نامه قرآنی با دانشگاه های مهم قرآنی اندونزی سخن گفت و اظهار داشت: وزارت علوم ما معتقد است قرآن، محور بسیار مهمی است که دو کشور می توانند فعالیت های علمی خود را حول آن تعمیق بخشند.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد پروفسور درویش هود، قائم مقام دانشگاه علوم قرآنی جاکارتا که از اول مهر 93 تا هفتم مهر به همراه هیأت هفت نفره به جمهوری اسلامی ایران سفر می کند، مذاکره ای با مسؤولان وزارت علوم نسبت به این امر داشته باشد.



این پیشنهاد مورد استقبال قائم مقام وزیر دین در اندونزی قرار گرفت.

پروفسور نصرالدین عمر که ریاست دانشگاه علوم قرآنی جاکارتا را نیز بر عهده دارد. در این دیدار همچنین ضمن ابراز تشکر از دعوت جامعه المصطفی برای سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این سفر انجام شود.