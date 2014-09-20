احداث سالن های بزرگ برای توسعه ورزش های رزمی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات هالا در تبریز که شامگاه جمعه به همت شهرداری این شهر برگزار شد، اظهار داشت: هنرهای رزمی عموماً در شرق به وجود آمده اند اما در حال حاضر ورزش رزمی هالا ورزش بومی تبریز شده است و یکی از افتخارات شهر اولین ها در بخش ورزش به حساب می آید.

وی توسعه ورزش های رزمی را ضروری دانست و افزود: استان آذربایجان شرقی به خصوص شهر تبریز، ورزشکاران رزمی زیادی دارد و برای توسعه هنر رزمی بومی هالا دو سالن بزرگ در تبریز احداث می شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار داشت: با احداث سالن های بزرگ رزمی کاران صاحب دو سالن برای تمرینات و مسابقات خواهند شد.

شایان ذکر است فستیوال سراسری هنر رزمی هالا توسط سازمان ورزش شهرداری تبریز در سالن توانا با حضور گسترده ورزشکاران برگزار شد.