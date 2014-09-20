حسن سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس اظهار داشت: در این راستا سازمان تاکسیرانی اصفهان وظیفه جابجایی 67 هزار دانش‌آموز سطح شهر اصفهان را برعهده دارد.



وی با بیان اینکه به صورت میانگین و به ازای هر 4 دانش‌آموز یک عدد سرویس مدرسه لازم است، افزود: بر این اساس برای جابجایی دانش‌آموزان شهر اصفهان به 16 هزار و 750 خودرو نیاز است.



رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 10 هزار و 377 تاکسی زرد در سطح شهر اصفهان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه این تعداد تاکسی تنها دارایی سازمان تاکسیرانی اصفهان برای جابجایی مسافران و دانش‌آموزان سطح شهر است ضروری است که از ظرفیت بخش خصوصی برای ساماندهی سرویس‌های مدارس استفاده شود.



وی با اشاره به فعالیت 50 شرکت خصوصی برای ساماندهی سرویس‌های مدارس در اصفهان افزود: تمام فعالیت این شرکت‌ها تحت نظر سازمان تاکسیرانی است و تمام رانندگان این شرکت‌ها نیز به همراه وضغیت خودروهایشان باید تاییدیه از سوی سازمان تاکسیرانی را داشته باشند.



سقایی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود یک سوم دانش‌آموزان شهر اصفهان در سال جاری توسط تاکسی‌های زرد و دو سوم آنها توسط خودروهای شخصی جابجا شوند، اظهار داشت: برای نظارت بر روی فعالیت سرویس‌های مدارس شهرستان اصفهان هماهنگی‌های لازم بین سازمان تاکسیرانی، پلیس راهور، آموزش و پرورش و سازمان اتوبوسرانی صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه 11 اکیپ از سازمان تاکسیرانی اصفهان در میادین اصلی شهر وظیفه نظارت بر روند فعالیت رانندگان سرویس های مدارس را به صورت ویژه‌تری انجام می‌دهند، ادامه داد: در این راستا از تمامی شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از رانندگان سرویس مدارس موارد تخلف را به سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند.



رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: شهروندان می‌توانند شکایات خود را به شماره 20000261 پیامک کرده و یا با شماره‌های 35688100 ، 35688008 و 35688009 با سازمان تاکسیرانی در میان بگذارند.