فرهنگ دفاع مقدس بيمه كننده انقلاب اسلامي/ نیازمند الگوسازي از حماسه سازان جنگ تحميلي هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس دبير برگزاري اين هفته در استان همدان ظهر شنبه در باغ موزه دفاع مقدس در جمع خبر نگاران حاضر شد و اقدام به تشريح برنامه‌های اين هفته در استان كرد.

خليل الهي تبار در اين نشست با اشاره به اينكه در اين هفته در مجموع سه هزار عنوان برنامه در استان همدان برگزار می‌شود ، عنوان كرد:هفته دفاع مقدس فرصتي براي يادآوري شكوه و اقتدار رزمندگان ايراني است و بر گزاراي اين هفته در استان می‌تواند زمينه تزريق مفاهيم معارف را فراهم كند.

وي ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس بيمه كننده انقلاب اسلامي است و براي شناخت شهدا بايد عاشورا را شناخت.

ايثار ديروز، عزت امروز و تعالي فردا

دبير ستاد برگزاري هفته دفاع مقدس در استان همدان با اشاره به اينكه 26 دستگاه عضو ستاد استاني بزرگداشت هفته دفاع مقدس در همدان هستند، بيان داشت: 36 برنامه محوري نيز در اين هفته توسط نهادهاي مختلف به اجرا در خواهد آمد و شعار محوري امسال برنامه‌ها ايثار ديروز، عزت امروز و تعالي فردا است.

الهي تبار اذعان داشت: در روز چهارم مهر ماه شاهد پياده روي بزرگ خانوادگي به مناسبت سالگرد عمليات ثامن الائمه در همدان خواهيم بود.

وي با اشاره به اينكه نمايشگاه "پزشكي در رزم" نيز در سال جاري به جاي عمليات رزمي سالهاي قبل برگزار می‌شود در خصوص علت لغو نمايش رزمي عنوان كرد: تيپ انصار الحسين (ع) در ماموريت قرار دارد و به همين دليل امكان برگزاري بازسازي عمليات در پادگان سيد الشهدا وجود نداشت.

سرپرست بنياد حفظ آثار استان همدان با بیان اینکه در اين هفته شاهد برگزاري برنامه شب‌های خاطره در سراسر استان خواهيم بود، اذعان داشت: با توجه به استقبال بي مانند مردم در سال گذشته از برگزاري اين مراسم در محوطه باغ موزه دفاع مقدس اين برنامه در سالجاري نيز از آغاز تا پايان هفته دفاع برگزار خواهد شد.

الهي تبار اذعان داشت: بازديد از باغ موزه دفاع مقدس براي مردم نيم بها است و در روز چهارم مهر رايگان خواهد بود و به علت ظرفيت پذيرش محدود نمی‌توانستیم همه هفته را رايگان قرار دهيم.

وي با اشاره به برگزاري مراسم ويژه زيارت عاشورا در پنج شنبه هفته جاري در كنار مرقد شهيد گمنام و انجام فعالیت‌های فرهنگ و هنري ويژه كودكان و نوجوانان توسط كانون پرورش فكري در شهر در اين مدت، اظهار داشت: برنامه تلويزيوني "دفاع همچنان باقي است" نيز از سيماي همدان در اين مدت پخش خواهد شد.

دبير ستاد برگزاري هفته دفاع مقدس در استان همدان ادامه داد: سخنران پيش از خطبه‌های نماز در استان يكي از پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت خواهد بود و در مراسم عصر خاطره نيز از زحمات ايثارگران تجليل خواهد شد.

برگزاري همايش سنگر سازان بي سنگر در همدان

الهي تبار كه مردمي و مسجد محوري را شاخصه مهمي براي بيان حماسه‌های دفاع مقدس عنوان می‌کرد، اظهار داشت: همايش سنگر سازان بي سنگر نيز در پنجم مهر در باغ گياهان دارويي همدان برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد: هفته فيلم مقاومت نيز در همدان برگزار می‌شود و شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگي در كنار یادمان‌های شهدا خواهيم بود.

دبير ستاد برگزاري هفته دفاع مقدس در استان همدان با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت‌های باغ موزه دفاع مقدس استان، عنوان كرد: نياز به الگو سازي از حماسه سازان جنگ تحميلي داريم و با نگاهي منصفانه می‌توان شهداي استان را ملي معرفي كنيم.

در حاشيه اين نشست دفتر خبرگزاري دفاع مقدس در استان همدان افتتاح و از تنديس يكي از شهداي روحاني استان نيز پرده برداري شد.

الهي تبار در مراسم افتتاح دفتر اين خبرگزاري آن را راوي ارزش‌های دفاع مقدس معرفي و علت استقرارش در باغ موزه را محور قرار دادن معرفي اين مجموعه در كشور عنوان كرد.

وي همچنين در مراسم رونمايي از تنديس روحاني شهيد احمد هاشمي نيز عنوان كرد: روحانيت به نسبت ديگر قشرها در كشور بیشترین شهيد را تقديم انقلاب كرده است و در كشور 4500 شهيد روحاني داريم كه 122 نفر آنان متعلق به استان همدان هستند .

اين تنديس متعلق به جانشين فرمانده گردان يكي از رده‌های سپاه انصار الحسين(ع) در محور مهران بوده كه درمرداد سال 65 در مرحله مقدماتي كربلاي يك به شهادت می‌رسد که در اين مراسم خانواده شهيد نيز حضور داشتند.