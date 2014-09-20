"منصف المرزوقی" باردیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "منصف المرزوقی" رئیس جمهوری کنونی تونس از نامزدی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه نوامبر سا جاری میلادی برگزار می شود و این در حالی است که این انتخابات دومین انتخابات از نوع ریاست جمهوری از سال 2011 و از زمان سرنگونی رژیم زین العابدین ین علی تلقی می شود، حضور گسترده چهره های رژیم سابق در این انتخابات نشان می دهد که زمینه بازگشت به دوران قبل از سرنگونی رژیم بن علی فراهم شده است.

"مهدی جمعه" نخست وزیر تونس که از محبوبیت و مقبولیت زیادی در این کشور برخوردار است چندی پیش انصراف خود را از نامزدی در این انتخابات اعلام کرد.