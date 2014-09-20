  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

"منصف المرزوقی" باردیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس شد

"منصف المرزوقی" باردیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس شد

رئیس جمهوری کنونی تونس از نامزدی مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "منصف المرزوقی" رئیس جمهوری کنونی تونس از نامزدی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه نوامبر سا جاری میلادی برگزار می شود و این در حالی است که این انتخابات دومین انتخابات از نوع ریاست جمهوری از سال 2011 و از زمان سرنگونی رژیم زین العابدین ین علی تلقی می شود، حضور گسترده چهره های رژیم سابق در این انتخابات نشان می دهد که زمینه بازگشت به دوران قبل از سرنگونی رژیم بن علی فراهم شده است.

"مهدی جمعه" نخست وزیر تونس که از محبوبیت و مقبولیت زیادی در این کشور برخوردار است چندی پیش انصراف خود را از نامزدی در این انتخابات اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 2373662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها