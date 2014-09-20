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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

فعاليت پزشكان ايراني در 56 هتل مكه‌ مكرمه

فعاليت پزشكان ايراني در 56 هتل مكه‌ مكرمه

مدير بيمارستان ايرانيان در مكه‌ مكرمه با ارائه گزارشي از خدمات پزشكي زائران در اين شهر مقدس از فعاليت شبانه‌روزي مراكز درماني خبر داد و گفت: در حال حاضر زائران ايراني در۵۶ اقامتگاه اسكان داده شده‌اند كه در همه اين هتلها، پزشكان ايراني براي خدمت رساني به زائران كشورمان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر فاضل شيرخاني افزود: تعداد مراجعات تخصصي تا امروز به درمانگاه هاي مكه مکرمه،‌ نسبت به سال گذشته كمتر از 100 مورد بوده و پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده افزايش يابد.

وي با بيان اينكه تمامي خدمات پزشكي در مكه به صورت شبانه روزي و رايگان ارائه مي‌شود، ادامه داد: با توجه به افزايش تعداد زائران ايراني در مكه مكرمه،‌ در روزهاي آينده تعداد مراجعات به درمانگاهها و مراكز پزشكي حج و زيارت افزايش خواهد يافت.

شيرخاني تاكيد كرد: در حال حاضر پنج درمانگاه زنان در مكه مشغول فعاليت است كه با افزايش تعداد زائران، ساعت كاري آنها نيز افزايش مي‌يابد تا پزشكان عزيز خدمات بهتري به زائران ارائه كنند.

وي به بستري‌ شدن دو زائر به علت شكستگي پا در بيمارستان و ترخيص آن‌ها خبر داد و اضافه كرد كه هم‌اكنون نيز يك زائر ايراني در بيمارستاني در مكه، تحت مراقبت قرار دارد.

بيمارستان مركز پزشكي مكه در منطقه عزيزيه و شارع الوعده قرار دارد و انواع خدمات تخصصي پزشكي در آن ارائه مي‌شود. در اين بيمارستان، واحد دندان‌پزشكي نيز داير است.

کد مطلب 2373677

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