علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک است، ادامه داد: سرعت وزش باد در قم حداکثر 50 کیلومتر بر ساعت و حداقل دما 17 درجه و حداکثر دما نیز 37 درجه است.

وی اضافه کرد: گرد و غبار در استان قم از روز گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه دارد اما از روز یکشنبه از میزان گرد و غبار کاسته می‌شود.

کار‌شناس پیش بینی اداره کل هوا‌شناسی استان قم ادامه داد: دید افقی امروز سه کیلومتر است که در واقع نشان دهنده شدت گرد و غبار است.

وی بیان کرد: در روز یکشنبه هوا صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر همراه با وزش باد و غبار محلی است اما میزان غبارآلودگی کم است.

جاذبی ادامه داد: در روز یکشنبه جهت وزش باد شرقی و سرعت وزش باد حداکثر 43 کیلومتر بر ساعت و حداقل دما 16 درجه و حداکثر دما نیز 38 درجه پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دوشنبه هوای قم صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود، ادامه داد: در روز دوشنبه جهت وزش باد شمال غربی، سرعت وزش باد حداکثر 47 کیلومتر بر ساعت و حداقل دما 16 درجه و حداکثر دما نیز 37 درجه پیش بینی می‌شود.

کار‌شناس پیش بینی اداره کل هوا‌شناسی استان قم با اشاره به اینکه دمای هوا تا پایان هفته بین 36 تا 38 درجه ثابت باقی خواهد ماند، گفت: پیش بینی بارش باران در مهرماه زیر میانگین بلند مدت مهرماه سالهای گذشته است.