نتایج انتخابات افغانستان فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز یکشنبه پس از چندین ماه بن بست انتخاباتی خبر داد.



این گزارش پس از آن منتشر شد که سران جهادی و قوای سه گانه دولت افغانستان روز گذشته برای خروج از بحران انتخاباتی با عبدالله و اشرف غنی دیدار کردند و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوها برای خروج از روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی خبر دادند.



در همین رابطه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن ابراز امیدواری درباره امضای هرچه سریعتر توافق نهایی تقسیم قدرت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواستار اعلام نتایج نهایی انتخابات شد.