نکوداشت 4000 رزمنده در شهریار برگزار می شود

سرهنگ امین الله یامینی در آستانه هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هفته یادآور هشت سال دفاع مقدس ایرانیان از وجب به وجب خاک وطن است که طی آن تمام ایادی استکبار در مقابل تمام اسلام قرار گرفتند و دو هزار و 884 روز جنگ نابرابر را بر ملت ایران تحمیل کردند.

این مسئول عنوان کرد: در شرایطی که انقلاب اسلامی هنوز نوپا بود و بسیاری از زیرساختها وجود نداشت، علاوه بر آن فعالیت گروه های معاند نظام و انقلاب اختلالاتی در روند عادی حکومت پدید آورده بود، مستکبران دنیا صدام ملعون را مامور کردند تا ایستادگی مردم و مسئولان ایران در پای آرمانهای انقلاب اسلامی را بشکند که به تدبیر و رهبری امام راحل توانستیم آن برهه حساس و تاریخی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: این دوران همچون برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی می درخشد و امروز باید این فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم تا با رشادتهای پدران، برادران و مادران خود آشنا شده و با کوله باری از داشته های غنی فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمنان بایستند.

فرمانده سپاه ناحیه شهریار گفت: این هفته بهانه ای است تا ایام پر افتخار دفاع مقدس را در قالب نمایشگاه، شبهای خاطره، گفتگو و بازگویی خاطرات رزمندگان اسلام با نسل سوم و چهارم انقلاب و.... مرور کنیم، در این راستا سپاه شهریار نیز برنامه های متعددی برای این مدت در نظر گرفته است.

زنگ مقاومت توسط پدران و مادران شهدا در مدارس نواخته می شود

یامینی در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس شهریار بیان کرد: در روز نخست هفته دفاع مقدس همزمان با آ؛از حملات رژیم بعث عراق علیه مردم ایران، رژه نیروهای مسلح با حضور 30 گروهان نمونه و یگان های موتوری و سوار رزهی از بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و... برگزار می شود، در روز دوم نیز که همزمان با اول مهرماه و بازگشایی مدارس است، زنگ مقاومت توسط پدران و مادران شهدا در تمامی مدارس شهرستان نواخته خواهد شد، همچنین طبق هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان مقدماتی فراهم شده تا ایثارگران و رزمندگان با حضور در مدارس به بازگویی خاطرات بپردازند.

این مسئول تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، برگزاری برنامه های خانوادگی در ارتقای سلامت روحی و جسمی خانواده ها، راهپیمایی خانوادگی، برگزاری یادواره شهدا در هفت شهر شهرستان، دیدار با جانبازان اعصاب و روان بیمارستان میلاد و دیدار با خانواده شهدا را از جمله برنامه های این هفته برشمرد.

همایش شعر و ادبیات دفاع مقدس برای اولین بار در شهریار

وی از برگزاری مراسم نکوداشت فرماندهان، جهادگران و پیشکسوتان دفاع مقدس خبر داد و افزود: بیش از چهار هزار رزمنده در شهرستان شهریار وجود دارد که تلاش داریم در مراسمی معنوی از آنها تجلیل به عمل آوریم، در این زمینه افرادی که دارای بیشترین اعزام و یا بالاترین سابقه حضور در جبهه هستند به طور ویژه تقدیر می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه شهریار متذکر شد: برای اولین بار همایش شعر و ادبیات دفاع مقدس با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در شهریار برگزار می شود که تاکنون طی فراخوان صورت گرفته آثار بسیار محتوایی و قابل توجهی ارسال شده است، اختتامیه این مراسم در تاریخ پنجم مهرماه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه تلفیقی جنگ نرم و سخت در اندیشه برپا می شود

یامینی گفت: در کنار این برنامه ها نمایشگاهی در فاز سوم شهر اندیشه پیش بینی شده که تلفیقی از جنگ نرم و سخت است و ادوات و تجهیزات جنگ سخت در کنار ابزار و امکانان جنگ نرم با هدف افزایش اگاهی شهروندان به ویزه نسل جوان به نمایش گذاشته شده است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد فرهنگی سپاه در جذب نسل جوان خاطرنشان کرد: حدود پنج سال از تشکیل حلقات صالحین در کشور می گذرد و در این مدت شاهد برکات و خیرات فراوانی بوده ایم، در شهرستان شهریار نیز در حال حاضر هزار و 260 حلقه سازماندهی شده که معدل هر یک از آنها بین 17 تا 22 نفر است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ابلاغی جذب، خوشبختانه در شش ماه نخست سالجاری موفق به جذب ابلاغ سالانه شدیم، البته بیشترین جذب دانش آموزی پس از بازگشایی مدارس و در شش ماه دوم سال صورت می گیرد که بنابر آمار سال گذشته بین 3 تا 4 هزار دانش آموز شهریاری جذب گروه های بسیج و سپاه شده اند.

فرمانده سپاه شهریار با اشاره به اینکه اموزش و پرورش شهریار بزرگترین منطقه آموزشی در سطح کشور است، گفت: جمعیت 125 هزار نفری دانش آموزان در شهریار پتانسیل ویژه ای را برای جذب دانش آموزی فراهم کرده که به موجب آن، بسیج دانش آموزی شهریار یکی از بسیج های بسیار موفق در استان تهران است.

اعزام 3000 دانش آموز در فاز اول اردوهای راهیان نور

یامینی در زمینه کاروان های راهیان نور نیز یادآور شد: این کاروانها در دو قالب دانش آموزی و مردمی اعزام می شود که در حوزه دانش آموزی همانطور که به آموزش و پرورش نیز اعلام کردیم، از 15 مهرماه آمادگی اعزام به مناطق غربی وجود دارد و تمام مقدماعت و امکانات فراهم شده است.

این مسئول گفت: پیش بینی می شود در فاز اول حدود سه هزار دانش آموز برای بازدید از مناطق جنگی غرب کشور اعزام شوند، در حوزه مردمی نیز افراد می توانند با ثبت نام در پایگاه های بسیج سراسر شهرستان در مناطق جنگی حضور یابند.