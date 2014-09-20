نرخ خرید توافقی برنج در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور ظهر شنبه در نشست مدیران بخش های مختلف مدیریت جهاد کشاورزی استان بیان کرد: برنج طارم هاشمی به ازای هر کیلوگرم 61 هزار ریال، برنج طارم محلی به قیمت 59 هزار ریال، خزر و فجر 35 هزار و 500 ریال، شیرودی و کشوری 34 هزار ریال، ندا و نعمت نیز 28 هزار و

500 ریال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ماندران از برداشت برنج در بیش از 98.5 درصد از شالیزارهای استان مازندران خبر داد و اظهار داشت: تاکنون برداشت برنج در بیش از 207 هزار هکتار از شالیزارهای استان مازندران (بیش از 98.5درصد) انجام گرفته که بیش از 160 هزار هکتار آن به ارقام محلی برنج و بیش از 46 هزار و 815 هکتار

به ارقام پر محصول برنج اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع سطوح برداشت شده بیش از 81 درصد (168 هزار و 650 هکتار) به صورت مکانیزه و با استفاده از کمباین مخصوص برنج و یا دروگر صورت پذیرفته تصریح نمود: سطح پرورش رتون استان در سال جاری بیش از 58 هزار و 847 هکتار و نشاء مجدد نیز 22 هزار و 147 هکتار است.

حیدرپور با بیان اینکه عملیات کیل گیری مزارع برنج ارقام پر محصول جهت تعیین عملکرد و برآورد میزان تولید، به خصوص شهرستان های شرق استان در دست اقدام می باشد، از اعلام نرخ خرید توافقی انواع برنج مازندران خبر داد.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از تصفیه بیش از 166 هزار کیلوگرم وش پنبه در کارخانه پنبه پاک کنی مازندران خبر داد و افزود: تا کنون بیش از 173 هزار کیلوگرم وش وارد تنها کارخانه پنبه پاک کنی استان مازندران (خورشید نکا) شد که بیش از 166 هزار کیلوگرم آن تصفیه شده است.

وی مقدار موجودی وش این کارخانه را بیش از هفت هزار و 150 کیلوگرم، پنبه محلوج را بیش از 53 هزار کیلوگرم و تخم پنبه را بیش از 90 هزار کیلوگرم اعلام داشت و تصریح نمود: وش استحصالی به ازای هر کیلوگرم 26 هزار ریال توسط تجار از کشاورزان خریداری و تخم پنبه به ازای هر کیلوگرم 17 هزار و 500 ریال و پنبه محلوج به ازای هر کیلوگرم 58 هزار ریال توسط تجار به فروش می رسد.

وی گفت: در سالجاری یک هزار و 577 هکتار از زمین های کشاورزی استان مازندران به کشت پنبه اختصاص یافته و پیش بینی می گردد بیش از سه هزار تن وش از آن استحصال شود.