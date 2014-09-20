2400 مرکز درمانی توسط مجمع خیران سلامت در کشور ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس پورهاشمی پیش از ظهر شنبه در مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی با اشاره به گراميداشت هفته دفاع مقدس اظهار كرد: بعد از انقلاب مردم براساس مباني اعتقادي و ديني همت زيادي در كمك به همنوعان خود داشته‌اند.

قائم مقام مجمع خیران سلامت کشور به تشکیل مجمع خیران سلامت کشور اشاره کرد و افزود: مجمع خیران سلامت با کمک خیران و براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری در کشور راه‌اندازی شد.

پورهاشمی به فعالیت 180 مرکز مجمع خیرین سلامت در کشور اشاره کرد و افزود: مجمع خیرین سلامت در خراسان جنوبی فعال است و در این مرکز 70 نفر به عنوان اعضای هیئت امنا و و هیئت مدیره فعالیت می‌کنند.

فعالیت و همکاری بیش از 50 هزار خیر با مجمع خیران سلامت در کشور

قائم مقام مجمع خیران سلامت کشور از همکاری و فعالیت بیش از 50 هزار خیر در سراسر کشور با مجمع خیران سلامت خبر داد و گفت: این خیران در قالب هیئت امنا و هیئت مدیره با مجمع خیران همکاری می‌کنند.

پورهاشمی از جمع آوری دو میلیارد و 500 میلیون تومان کمک‌های مردمی و خیران در سراسر کشور توسط این مجمع خبر داد و تصریح کرد: این کمک‌ها در راستای احداث و ساخت بخش‌های بیمارستانی، خانه بهداشت، درمانگاه و مراکز پژوهشی و تحقیقات در سراسر کشور و کمک به مناطق محروم هزینه شده است.

وی از ساخت دو هزار و 400 مرکز درمانی توسط مجمع خیران سلامت در سراسر کشور خبر داد و گفت: این مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، خانه بهداشت و درمانگاه‌ها بوده که توسط مجمع خیران سلامت در سراسر کشور احداث و ساخته شده است.

پورهاشمی ادامه داد: آنچه تاکنون در سطح کشور برای احداث مجموعه‌های درمانی انجام شده با همکاری و حمایت رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است.

اهدای 13 میلیون مترمربع زمین به ارزش 800 میلیارد تومان به مجمع خیران سلامت

قائم مقام مجمع خیران سلامت کشور از اهدای بیش از 13 میلیون مترمربع زمین به مجمع خیران سلامت کشور خبر داد و گفت: این زمین‌های اهدایی در بهترین مکان‌ها بوده که توسط خیران و مردم به مجمع اهدا شده است.

پورهاشمی هزینه زمین‌های اهدایی خیران و مردم به مجمع خیران سلامت را بیش از 800 میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: طی چند سال گذشته کمک‌های خوبی از سوی مردم و خیران به این مجمع صورت گرفته است.

وی از اختصاص زمینی توسط خیر جانبازعلی تورانی برای کمک به مرکز شیمی‌درمانی و رادیوتراپی خراسان جنوبی خبر داد و افزود: زمینی در لواسانات تهران توسط خیر جانباز علی تورانی به مجمع خیران سلامت اهدا شده است.

قائم مقام مجمع خیران سلامت کشور ادامه داد: هزینه این زمین اهدایی بیش از سه میلیارد تومان است که این مبلغ برای احداث و تکمیل مرکز شیمی‌درمانی خراسان جنوبی هزینه خواهد شد.

پورهاشمي با اشاره به گستردگي بخش سلامت نياز آن را زياد دانست و بیان كرد: به دنبال اين هستيم تا در هر بيمارستان يك مجمع خيرين تشكيل شود تا نيازهاي درماني بيمارستان‌ها را تامين كنند.

وي با تاكيد بر اينكه مجمع خيرين به دنبال دخالت در مسائل پزشكي و دانشگاهي نيست، یادآور شد: سياست مجمع خيرين انجام کارها با نظر وزارت بهداشت و درمان و در راستاي سياست‌هاي دولت است.