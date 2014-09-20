به گزارش خبرنگار مهر، حسن كريمي دلاور پیش از ظهر شنبه در نشست خبري به مناسبت اختتاميه سومين جشنواره دوسالانه ادبيات داستانی بسيج هنرمندان در خراسان شمالي، وضعیت داستان نویسی در استان را چندان مطلوب ندانست و اظهار کرد که داستان نویسی در این استان نیاز به تقویت و حمایت بیشتری دارد.

وی با بیان این که براي تقويت داستان نويسي در استان راهی طولاني را در پيش داريم که طی کردن این مسیر نیازمند مشارکت بیشتر اساتید و هنرمندان است، تصریح کرد: علاوه بر این تقويت داستان نويسي در خراسان شمالی نيازمند مساعدت بیشتر مسئولين است.

این مسئول با بيان اينكه داستان نويسي در استان به خوبي تقويت نشده است، افزود: اين در حالي است كه امسال به جشنواره ادبيات داستاني استان 100 اثر توسط 50 نويسنده استاني در رده سني نوجوانان و بزرگسالان ارسال شده بود.

كريمي با اشاره به اينكه امسال آثار توسط سه داور كشوري داوري شده‌اند، اضافه كرد: پس از داوری آثار از سوی هیئت داوران، آثار نويسندگان شهرستان ها بجنورد، فاروج، شيروان و اسفراين برگزيده اين جشنواره شدند.

اين مسئول موضوعات اين جشنواره را سبك زندگي ايراني اسلامي، زن و هويت اسلامي، انتظار و مهدويت عنوان كرد و گفت: سبك زندگي ايراني اسلامي بيشترين آثار ارسالي جشنواره را به خود اختصاص داده است.

وي در خصوص فعاليت سازمان بسيج هنرمندان استان نیز اظهار داشت: اين سازمان فعاليت هاي خود را با شاخص هاي استكبار ستيزي، عدالت طلبي، اميدآفريني و نشاط معنوي و گره گشايي از مشكلات جامعه انجام مي دهد.

كريمي عنوان كرد: يكي از اهداف بسيج هنرمندان خراسان شمالی، معماري شخصيت در كنار آثار هنرمندان است چرا كه هرچه معماري شخصيت قوي تر باشد؛ آثار نيز مؤثرتر و بهتر تولید خواهد شد.