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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «علم و فناوري» را ابلاغ کردند

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «علم و فناوري» را ابلاغ کردند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «علم و فناوري» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «علم و فناوري» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاستهای کلی علم و فناوري که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحيم

سياست‌هاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري)

1- جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان با تأكيد بر:

1-1- توليد علم و توسعه نوآوري و نظريه پردازي.

2-1- ارتقاء جايگاه جهاني كشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسلام.

3-1- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي.

4-1- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون، برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي و ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليت‌هاي پژوهشي مربوط.

5-1- دستيابي به علوم و فناوري‌هاي پيشرفته با سياستگذاري و برنامه ريزي ويژه.

2- بهينه سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شكوفايي علمي با تأ‌كيد بر:

1-2- مديريت دانش و پژوهش و انسجام بخشي در سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي كشور با توجه به تحولات علمي و فني در منطقه و جهان.

2-2- اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقمندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورود دانشجويان به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.

3-2- ساماندهي و تقويت نظام هاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه بندي در حوزه‌هاي علم و فناوري.

4-2- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.

5-2- حمايت از تأسيس و توسعه شهرك ها و پارك‌هاي علم و فناوري.

6-2- توزيع عادلانه فرصت‌ها و امكانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر كشور.

7-2- شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايه‌هاي انساني.

8-2- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 4% توليد ناخالص داخلي تا پايان سال 1404 با تأكيد بر مصرف بهينه منابع و ارتقاء بهره‌وري.

3- حاكميت مباني، ارزش‌ها، اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي با تأكيد بر:

1-3- اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسلامي و اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحي و معنوي دانش پژوهان و آگاهي‌ها و نشاط سياسي آنان.

2-3- تربيت اساتيد و دانشجويان مؤمن به اسلام، برخوردار از مكارم اخلاقي، عامل به احكام اسلامي، متعهد به انقلاب اسلامي و علاقمند به اعتلاي كشور.

3-3- حفظ موازين اسلامي و ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوري.

4- تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري:

1-4- تقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش نرم‌افزاري در كشور.

2-4- ارتقاء روحيه نشاط، اميد، خودباوري، نوآوري نظام‌مند، شجاعت علمي و كار جمعي و وجدان كاري.

3-4- تشكيل كرسي‌هاي نظريه پردازي و تقويت فرهنگ كسب و كار دانش‌بنيان و تبادل آراء و تضارب افكار، آزادانديشي علمي.

4-4- ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

5-4- احياء تاريخ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران و الگوسازي از مفاخر و چهره‌هاي موفق عرصه علم و فناوري.

6-4- گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعاليت‌هاي عرصه علم و فناوري.

5- ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش‌ها با تأكيد بر:

1-5- افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاء كارآمدي.

2-5- حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد محصولات و خدمات مبتني بر دانش پيشرفته و فناوري داخلي در توليد ناخالص داخلي با هدف دستيابي به سهم 50 درصد.

3-5- تحكيم و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همكاري‌هاي مستمر راهبردي.

4-5- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.

5-5- تعيين اولويت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيت‌ها، ظرفيت‌ها و نيازهاي كشور و الزامات نيل به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه.

6-5- حمايت از مالكيت فكري و معنوي و تكميل زيرساخت‌ها و قوانين و مقررات مربوط.

7-5- افزايش نقش و مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امور خيريه در اين حوزه.

8- 5- توسعه و تقويت شبكه‌هاي ارتباطات ملي و فراملي ميان دانشگاه‌ها، مراكز علمي، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌هاي توسعه فناوري و نوآوري داخلي و خارجي و گسترش همكاري‌ها در سطوح دولتي و نهادهاي مردمي با اولويت كشورهاي اسلامي.

6– گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني بويژه جهان اسلام همراه با تحكيم استقلال كشور، با تأكيد بر:

1-6- توسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوري‌هاي جديد و حمايت از توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و متكي بر فناوري‌هاي بومي بويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت، با اصلاح امر واردات و صادرات كشور.

2-6- اهتمام بر انتقال فناوري و كسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصولات در داخل كشور با استفاده از ظرفيت‌ بازار ملي در مصرف كالاهاي وارداتي.

3-6- استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي حسب نياز.

4-6- تبديل ايران به مركز ثبت مقالات علمي و جذب نتايج پژوهش‌هاي محققان، نخبگان علمي و نوآوران ساير كشورها بويژه جهان اسلام.

کد مطلب 2373715

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