به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا بهرامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: سرانه بهداشتی از 21 هزار و 346 تومان به 96 هزار و 520 تومان افزايش يافته است و کمبود پزشک خانواده روستایی بر طرف و استانداردها بهبود مي يابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بيان كرد: تامین دارو و تامین مکمل های ویژه مادران باردار و کودکان و واکسن های پنتاوالان از جمله اقدامات در قالب اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، در مناطق روستایی استان است.

بهرامي با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشترین تعداد جمعیت حاشیه نشین را نسبت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور دارد ابراز اميدوراي كرد تا پایان سال تمامی ساکنان این مناطق را زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار بگيرند.

وي افزود: طرح گسترش شبکه یکی از طرحهای استاندارد پیش بینی شده و در هر منطقه جغرافیایی چه نوع خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شود.

بهرامي با بيان اينكه سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی برنامه ریزی های از پیش تعیین شده بافت شهری را بر هم زده است؛ افزود: بايد برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت بازبینی در این طرح انجام شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بيان كرد: کار بازبینی و اصلاح طرح گسترش در مشهد، کاشمر، تایباد و قوچان اجرا و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید با توجه به جمعیت این مناطق پیش بینی و برنامه ریزی شد.

بهرامي گفت: در گذشته 31 مرکز بهداشتی درمانی و 76 پایگاه بهداشت غیر ضمیمه در مناطق حاشیه ارائه خدمت داشت و بر اساس اصلاحیه طرح گسترش شبکه این میزان به 41 مرکز بهداشتی درمانی و 86 پایگاه ضمیمه افزایش خواهد يافت.