حل مشکلات مقطعی آموزش و پرورش نیازمند نگاه درازمدت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی شروع مدارس و دانشگاه‌ها را امری مهم دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه آموزش و پرورش ارتباط والدین با مدارس و بالعکس بوده که باید در این راستا تلاش و تعامل بیشتری انجام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی به عنوان وظیفه ذاتی خود آموزش و پرورش را حمایت کنند زیرا این نهاد متعلق به همه جامعه است.

وی با اشاره به اینکه باید مبحث آموزش و پرورش جدی گرفته شود، افزود: اگر امروز به آموزش و پرورش توجه نکنیم این بی‌توجه‌ای سبب ایجاد بسیاری از معضلات اجتماعی در آینده خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید بر اساس اصول علمی اداره شود، افزود: سلیقه‌ای عمل کردن و نگرش جامع نداشتن سبب ایجاد اثرات منفی در آموزش و پرورش می‌شود.

وی بیان کرد: در سیاست‌گذاری و اداره امور باید دقت لازم بیشتری در همه بخش‌ها اعمال شود و برای ارتقای سطح آموزش باید همه بخش‌های جامعه به این نهاد کمک کنند.

اعمال سیاست‌های آموزش و پرورش سلیقه‌ای شده است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: آموزش و پرورش نهاد فرهنگی است که اثرات مثبت و منفی آن در بلندمدت مشخص می‌شود و باید همه بخش‌ها، آموزش و پرورش را در راستای رسالت آن کمک کنند.

حسینی با اشاره به کمبود اعتبارات در آموزش و پرورش، افزود: اهداف آموزش و پرورش زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها خود را موظف به همکاری با آموزش و پرورش کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای آموزش و پرورش سلیقه‌ای عمل می‌شود.

حسینی در خصوص تاسیس مدارس غیردولتی گفت: در برهه‌ای از زمان در زمینه حمایت از مدارس غیردولتی و ارزیابی آن، دولت با قدرت وارد و در برخی از سال‌ها این حمایت‌ها تعطیل می‌شود.

وی افزود: باید نظارت دقیقی بر مدارس غیردولتی داشت زیرا مردم می‌خواهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند پس باید در قالب نظام آموزش و پرورش از این مدارس حمایت و نظارت شود.

مدیران دانشگاه‌ها بر عملکرد خوابگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه تاسیس خوابگاه‌های غیردولتی در چند سال اخیر با مشکل جدی مواجه بوده‌ایم.

حسینی ادامه داد: امروز خوابگاه‌های شبانه‌روزی با مشکلاتی مواجه هستند که مدیران دانشگاه‌ها باید بر عملکرد خوابگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که حل مشکل به صورت مقطعی سبب مشکلاتی در آینده نشود، گفت: باید مسئولین در پیش‌بینی اهداف نگاه درازمدت داشته باشند.

حسینی گفت: حل مشکلات مقطعی آموزش و پرورش نیازمند نگاه درازمدت است.

وی با اشاره به اینکه انسداد بی‌سوادی به همه دستگاه‌ها اعلام شده است، بیان کرد: باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای انسداد بی‌سوادی استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اعتبارات لازم برای برپایی کلاس در نقاط زیر نرم در قالب یک مصوبه از سوی شورای آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.