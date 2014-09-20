کویرزایی در قم مورد توجه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش در بازدید از مناطق کویری استان قم که با حضور مدیران مرتبط استان انجام شد، طی سخنانی کویری بودن را یکی از ویژگی‌های بارز آب و هوایی استان قم دانست و بر لزوم توجه به این مهم در طرح‌های بیابان زدایی تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به شرایط نامساعد هوای استان‌های قم و تهران در سالهای اخیر، کانون بسیاری از آلودگی‌ها و مشکلات زیست محیطی از جمله ریزگرد‌ها را مناطق کویری مرکز عنوان و خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی به این مناطق پیامدهای مخربی را در این دو استان به دنبال داشته است.

حجت الاسلام صالحی منش با تأکید بر لزوم اتخاذ راهبرد اساسی برای مقابله با پدیده کویر و بیابانزایی در قم، تعیین حق آبه مناسب را از راهکارهای مهم در این زمینه دانست و افزود: کشت گیاهان کویری نیز در این راستا بسیار راهگشا خواهد بود.

وی همچنین زیبایی‌ها و جذابیت‌های توریستی کویر قم را مورد توجه قرار داد و افزود: مدیران دستگاه‌های استان باید زمینه معرفی این ظرفیت مهم به علاقمندان و گردشگران را فراهم نمایند.

استاندار قم با اشاره به سفر قریب الوقوع سرکار خانم ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به استان قم گفت: یکی از موضوعات مورد درخواست استان در این سفر مسئله آلودگی هوا و بیابان زدایی در قم خواهد بود.

