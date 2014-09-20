بلاتکلیفی آمریکا در پذیرش نقش ایران در منطقه/ هیچ ائتلافی بدون حضور ایران به نتیجه نمی رسد

شصت و یکمین اجلاس سازمان ملل دیروز کار خود را آغاز کرد و نیویورک مانند هر سال پرخبرترین شهر برای رسانه هاست. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت عراق که ریاستش را آمریکا برعهده داشت نیز پای جان کری را به نیویورک باز کرد.

همان جا که وزیر امور خارجه آمریکا در مورد داعش گفت: همه کشورها از جمله ایران، که وزیر امور خارجه اش امروز اینجاست، نقشی در مبارزه با این گروه بازی می کنند.

اما بیان این جمله از سوی کری در حالی بود که وزیر امور خارجه ایران در نشست حضور نداشت. محمد جواد ظریف که تا آخرین لحظات خبرنگاران نمی دانستند در نشست حضور و سخنرانی خواهد کرد یا خیر، در اقدامی معنادار به نشست شورای امنیت نرفت و ایران در سطح معاون وزیر خارجه حضور پیدا کرد.

سخنرانی را سید عباس عراقچی قرائت کرد و این در حالی بود که برخلاف عرف معمول ایران و آمریکا مبنی بر ترک سالن در زمان سخنرانی دیگری در این گونه نشست ها، جان کری ماند و به سخنرانی معاون وزیر امور خارجه ایران گوش داد.

رفتاری که طبق معمول چند هفته گذشته تنها تناقض و بلاتکلیفی را در رفتار آمریکا نسبت به ایران نشان می دهد. ماجرایی که از چند هفته پیش شروع شد؛ از زمان دیدارهای هسته ای دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو.

ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 19 شهریورماه پس از این دیدار گفت: ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا برای مدت زمان کوتاهی در حاشیه مذاکرات هسته ای تهران و واشنگتن در ژنو، به موضوع داعش نیز پرداخت.

اما این ادعا بلافاصله از سوی ایران تکذیب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: در مذاکره با طرف آمریکایی هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته‌ای مطرح نشده و صرفا طرف آمریکایی مواضعش را در مورد داعش بیان کرده است.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران نیز گفت هیچ مذاکره ای در مورد مسئله داعش صورت نگرفت، آمریکایی ها صرفا اعلام موضع کردند و ما مطالب آنها را شنیدیم. هیچ مذاکره ای در این باره صورت نگرفت.

اما مسئله به همین جا ختم نشد. جان کری در همین ایام برای تشکیل ائتلاف به ظاهر علیه داعش! راهی کشورهای منطقه شد. اما روسیه و ترکیه آمریکا را حمایت نکردند و ایران هم اعلام کرد که حتی در صورت دعوت در این ائتلاف شرکت نمی کند.

وزیر خارجه آمریکا در بغداد گفت: آمریکا برنامه‌ای برای هماهنگ کردن حملاتش با ایران ندارد. این اظهارات در حالی بود که رئیس جمهور فرانسه در همان زمان در بغداد اصرار بر دعوت از ایران در اجلاس پاریس بر علیه داعش داشت.

به هر حال این اظهارات متناقض آمریکایی ها ادامه پیدا کرد تا زمان ترخیص رهبر انقلاب از بیمارستان و مصاحبه ایشان. مقام معظم رهبری در مقابل ادعای امریکا مبنی بر عدم دعوت از ایران فرمودند: اوّلاً چه افتخارى بالاتر از این براى ما که آمریکا در یک کار دسته‌جمعى، در یک کار خلافِ غلطى که دارند انجام می دهند، از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باشیم؛ این براى ما مایه‌ى افتخار است، مایه‌ى تأسّف نیست.

رهبری ادامه دادند: آمریکایى‌ها به‌وسیله‌ سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگى کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضى از مسئولین ما هم حرفى نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در این قضیّه، ما بخصوص با آمریکا همراهى نمی کنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است.

رهبری با اشاره به رد درخواست امریکا از سوی ایران در ژنو بیان کردند: ما صریحاً گفتیم با شما در این قضیّه همکارى نمی کنیم، حالا می گویند ما ایران را نمی خواهیم وارد کنیم!

سخنان رهبری باز هم امریکا را ناچار به موضع گیری کرد آنهم تغییر موضع فاحش جدیدی پیدا کرد.

جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات گفت: این که ما در حاشیه مذاکرات هسته‌ای، گفت‌وگوهایی با ایران درباره مقابله با داعش داشتیم، موضوع پنهانی نبوده است.

مقامات دیگر آمریکایی نیز در همین راستا موضع گیری کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه عراق از دعوت نشدن ایران به اجلاس بین المللی در پاریس درباره تهدید داعش انتقاد کرد. وزیر امور خارجه روسیه تأسف خود را اعلام کرد وحتی خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا هم دیدار روز گذشته خود با ظریف با تمجید از نقش موثر منطقه اى ایران، عدم دعوت از کشورمان براى حضور در اجلاس اخیر پاریس را نادرست خواند.

نارضایتی هایی که در کنار نقش موثر ایران در منطقه و به ویژه کمک هایی که به عنوان اولین کشور در مقابله با تروریست ها به عراق داشته است، آمریکاییها را مجددا وادار به تغییر رفتار کرده است تا آنجا که جان کری روز گذشته در شورای امنیت و در زمانی که سید عباس عراقچی به نمایندگی از ایران برای اعلام موضع کشورمان درباره داعش حضور یافته، از نقش ایران در مبارزه با داعش سخن بگوید.

آمریکایی ها یک بار دیگر نیز با رفتاری اشتباه در مقابل ایران دچار چنین تناقضاتی شدند، زمانی که در اجلاس ژنو 2 برای حل بحران سوریه در دی ماه سال گذشته دبیر کل سازمان ملل از ایران دعوت کرد و در اقدامی غیر طبیعی تحت فشار آمریکا این دعوت را در کمتر از 24 ساعت پس گرفت. اجلاسی که در همان زمان اذعان شد بدون حضور ایران نتیجه ای نخواهد داشت و بی نتیجه نیز ماند، انتخابات در سوریه برگزارشد و دولت پا برجا ماند و تصمیمات اجلاس ژنو کاملا بی نتیجه!

اما اکنون نیز جدا از نقش آفرینی آمریکا در تجهیز گروههای تروریستی در منطقه غرب آسیا و نیز سکوت چند ماهه این کشور در مقابل جنایات داعش در عراق و نگرانی یک باره اش درباره موضوع داعش و مقابله با تروریسم، به نظر می رسد آمریکا با وجود کشورهای عربی منطقه و فشار این کشورها بر جلوگیری از ایفای نقش موثر ایران، نمی تواند حضور جمهوری اسلامی را در حل و فصل موضوعات منطقه نادیده بگیرد.

اظهارات ضد و نقیض آمریکایی ها از هم اکنون نشان می دهد که نمی خواهند بار دیگر پیش بینی تحلیل گران به ثمر بشیند و این ائتلاف نیز بی ثمر بماند، آنها یقین دارند که بدون حضور ایران بعنوان یکی از قدرت منطقه ای انتظار به نتیجه رسیدن اقدامتشان انتظار عبث و بیهوده ای است. از سوی دیگر ظاهرا فشار هم پیمانان منطقه ای و رژیم صهیونیستی نیز آمریکا را به بحران تناقض گویی کشانده است، بحرانی که آینده خوشی برای کشوری که مدعی ابرقدرتی است و رئیس جمهورش در سخنرانی برای نظامیان کشورش می گوید: "هر کشور دوست یا غیر دوست در جهان در هر مشکلی به آنها نیاز پیدا می کند"، نخواهد داشت.