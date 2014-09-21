رکورد 5 قلوزایی در دست اصفهانی ها / تهران ، فارس و مرکزی در صدر چندقلوزایی

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 5 ماه امسال 19 هزار و 942 مورد ولادت چندقلو در کشور رخ داده که از این تعداد استان های تهران با 3.9 درصد، فارس با 3.8 درصد و استان مرکزی با 3.7 درصد بیشترین آمار ولادت چندقلوها را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: همچنین استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، قم و مازندران نیز با 3.5 درصد در رده های بعدی از لحاظ چندقلوزایی در کشور قرار دارند این در حالی است که سال گذشته استان خوزستان و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار چندقلوزایی بوده اند.

وی در مورد آمار دوقلوها نیز گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده 9 هزار و 364 مورد دوقلوزایی در کشور رخ داده که تعداد آنها بیش از 18 هزار کودک می شود.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به آمار سه قلوزایی و بیشتر در کشور تاکید کرد: 375 سه قلوزایی، 16 مورد چهارقلوزایی و 5 مورد نیز 5 قلوزایی و بیشتر در کشور انجام شده است که نکته جالب این است که تمام 5 قلوزایی در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

محزون به موسسه ای که در مورد دوقلوزایی فعالیت می کند اشاره کرد و گفت: این موسسه که در انگلیس قرار دارد از سال 2005 آمار دوقلوزایی را در دنیا رصد می کند به طوری که بر اساس آمارهای این موسسه 125 میلیون چندقلو در کشور زندگی می کنند که یک سوم دوقلوزایی، دوقلوهای همسان بوده اند.

به گفته وی، 22 درصد کل دوقلوها چپ دست هستند این در حالی است که در غیر دوقلوها میزان چپ دستی کمتر از 10 درصد متولدین است.

وی اظهار داشت: نیجریه بالاترین آمار نرخ چند قلوزایی را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: در شهریورماه از 91 هزار و 315 ولادت انجام شده 2 هزار و 877 مورد چندقلوزایی بوده است که این میزان 3.2 درصد کل ولادت ها می شود که باز هم استان اصفهان با یک مورد 5 قلوزایی در کل کشور بالاترین آمار 5 قلوها را به خود اختصاص داده است.

محزون تاکید کرد: همچنین طی شهریور ماه دو مورد چهارقلوزایی در تهران، 46 مورد سه قلوزایی و 1363 مورد نیز دوقلوزایی به ثبت رسیده است.