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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

کوچکی نژاد:

برنج های وارداتی تعادل بازار برنج داخلی را مختل می سازد/ لزوم افزایش میانگین برداشت محصول در واحد سطح

برنج های وارداتی تعادل بازار برنج داخلی را مختل می سازد/ لزوم افزایش میانگین برداشت محصول در واحد سطح

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت و نائب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: برنج های وارداتی تعادل بازار برنج های مرغوب داخلی را مختل و صدمات شدیدی بر پیکره کشاورزی کشور به ویژه استان های شمالی وارد می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی استان افزود: با اتمام برداشت برنج توجه به بازرگانی این محصول در اولویت اساسی است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند.

وی همچنین عدم خرید برنج کشاورزان از سوی دولت و همینطور  قرار گرفتن برنج های خارجی در  سبد کالاها اشاره کرد و اظهارداشت: از شالیکاران باید حمایت اصولی انجام شود.

 نماینده مردم رشت و نایب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: میزان برداشت شلتوک برنج در برخی از کشورها بین 8 تا 10 تن در هکتار رسیده است ولی در گیلان و مازندران هنوز میانگین برداشت  3 تا 4 تن در هکتار است.

وی افزود: یک رقم برنج به نام " گوهر " در مرکز تحقیقات برنج کشور  تولید شد اما دارای ضعف های بود که انتظار می رفت این ضعف ها رفع و دوباره در چرخه تولید زارعان قرار گیرد  ولی متاسفانه اقدامی در این زمینه انجام نشد.

کوچکی نژاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقیقات و افزایش محصول در واحد سطح باید تلاش جهادی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سالانه دو میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور تولید می شود و تنها باید  600 تا 700 هزار تن برنج در سال به کشور وارد شود.

نماینده مردم رشت و نایب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بیان داشت: متاسفانه افزون بر یک میلیون تن برنج در سال وارد کشور می شود که باید مسئولان جلوی این واردات بی رویه را سد کنند چرا که  تعامل بازار برنج داخلی را  مختل می سازد.

وی یادآور شد: دولت بر اساس قانون سه ماه قبل و سه ماه بعد از تولید برنج حق ندارد هیچ گونه برنج وارداتی در کشور توزیع کند چرا که بازار برنج داخلی با افت شدید مواجه می شود.

کد مطلب 2373745

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