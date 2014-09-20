ارزش ها و مفاهیم دفاع مقدس با استفاده از ابزار هنر به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد،گفت: آنچه امروز در اختیار ما است حاصل تلاش و رنج نسل گذشته است لذا انسان به لحاظ اینکه تنها در یک مقطع زندگی نمی کند و همواره وابسته به آموختن و آگاهی از رویدادهای دوره های گذشته نیز هست هر سال سعی می شود برنامه های هفته دفاع مقدس پررنگ تر از سنوات قبل برگزار شود.

وی عنوان کرد: در تاریخ جوامع بشری حوادث و رویدادهایی وجود داشتند که سرنوشت ساز بودند و مسیر تاریخ جوامع را تغییر داده و نمونه آن هم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران است.

استاندار کردستان ادامه داد: درصورتی که ملتی از تاریخ کشورش آگاهی و شناخت لازم را نداشته باشند و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار ندهند بدون شک قادر به ساختن آینده ای مطلوب هم نخواهند بود.

زاهدی اظهار داشت: مهمتر از تاریخ فلسفه ایجاد و چرایی تحولاتی است که در مقطعی از تاریخ اتفاق افتاده است و باید صاحب نظران در این حیطه وارد شده و به تحلیل و بررسی بپردازند.

وی عنوان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس مناطق مسکونی، نظامی، خدماتی کشور ما مورد آماج حملات وحشیانه رژیم بعث عراق قرار گرفت و در نتیجه این جنگ خسارت های زیادی به دو کشور وارد شد.

زاهدی بیان کرد: علاوه بر خسارت هایی که این جنگ بر زیرساخت های کشورمان ایجاد کرد برکاتی هم چون اثبات غیرت، شهامت، عزت و اقتدار ملت ایران به جهانیان نیز دربرداشت.

وی افزود: قدرت های بزرگ دنیا بیشتر کمونیسم را به عنوان موتور محرکه انقلاب ها می شناختند و حساب و ارزشی برای حرکت های دینی قائل نمی شدند.

استاندار کردستان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با سرنگونی رژیم 2 هزار و 500 ساله شاهنشاهی به دنیا ثابت کرد که اسلام بسیار محکم تر و قوی تر عمل می کند.

زاهدی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و نقشی که دفاع مقدس در سرنوشت انقلاب اسلامی ایران داشته و دارد باید هر سال به بیان و تحلیل ارزش های آن دوران و انتقال آنها به نسل جدید پرداخته شود.

وی بر استفاده از ابزارهنر برای ارائه ارزش ها و مفاهیم دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: نفس هنر چون حاوی نوآوری است و موجب جذب بیشتر نسل جوان هم می شود باید در ارائه ارزش های دفاع مقدس از این ابزار به خوبی بهره برداری کرد.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتری در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس به ویژه موزه دفاع مقدس در سنندج باید صورت گیرد تا مردم از این مکان ارزشمند بازدید و از اتفاقات آن دوران آگاهی بیشتری پیدا کنند.

استاندار کردستان اظهار داشت: برنامه های این هفته نیز باید توسط اصحاب رسانه به خوبی پوشش داده شود تا افرادی که فرصت استفاده نزدیک از این برنامه ها را نداشتند از طریق رسانه های گروهی به خوبی اطلاع پیدا کنند.