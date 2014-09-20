به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلیان قبل از ظهر شنبه در جلسه کارگروه هدفمندی یارانه‌های استانداری قم با اشاره به اقدامات انجام شده توسط کمیته اطلاع‌رسانی اظهار داشت: در این راستا تلاش کردیم با رسانه‌های استان از جمله صدا و سیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی برای انجام نظرسنجی و اطلاع‌رسانی همکاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه مدیران استانی باید اولویت‌های خود را در عرصه فرهنگ سازی اعلام کنند خاطرنشان کرد: در زمینه تبلیغات محیطی و دیگر عرصه‌ها اقدامات باید بر اساس اولویت‌ها باشد.

معاون مطبوعاتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به ظرفیت استان قم در فرهنگ‌سازی برای کل کشور ادامه داد: بسته‌هایی برای فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف تهیه خواهد شد که در اختیار مبلغان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری همایش مبلغان با حضور مسئولان کشوری پیش از شروع ماه محرم گفت: باید از ظرفیت این همایش برای تبیین اهمیت موضوع استفاده کرد.

توکلیان با اشاره به لزوم جلب مشارکت مطبوعات استانی خاطرنشان کرد: جلسات هم‌اندیشی با اصحاب رسانه در استان قم برگزار شده تا این موضوع را با بهره‌گیری از خرد جمعی پیش ببریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قم گفت: ما نباید فقط در محدوده شهر و استان فکر کنیم بلکه باید نگاهمان به جمعیت زائری باشد که هر سال وارد قم می‌شود.

کارمندان دولت در فرهنگ‌سازی پیشگام شوند

احمد عفتان هم در این جلسه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی اضافه کرد: یکی از بهترین راه‌های فرهنگ‌سازی این است که کارمندان و مسئولان در این عرصه پیشگام شوند.

وی با اشاره به حذف سرویس ادارات در برنامه چهارم گفت: این موضوع موجب شد تمام کارمندان وسیله حمل و نقل شخصی تهیه کنند و الان تمام ادارات مشکل تامین پارکینگ برای کارمندان خود دارند.

مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد: کارمندان می‌توانند با هماهنگی با همکاران خود سرویس‌هایی تهیه کرده و از تردد با وسایل نقلیه پرهیز کنند تا عموم مردم هم به ضرورت این مطلب پی ببرند.

