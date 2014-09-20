فاصله شروع مصرف مواد مخدر تا مرگ 3 سال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر قدیرزاده که در جلسه شبکه پایش و هشدار ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش مرگ و میرهای ناشی از سوءمصرف مواد را تشریح می کرد افزود: مرگ های ناشی از سوءمصرف مواد دومین علت مرگ های غیر طبیعی پس از مرگ های ناشی از تصادفات در کشور است.



وی در خصوص میزان مرگهای ناشی از سوءمصرف مواد در مقایسه با سایر مرگهای غیرطبیعی اظهار داشت: از هر 1000 فوت ثبت شده در کشور طی سال گذشته، علت 8 فوت، ناشی از سوءمصرف موادمخدر بوده است.



مجری طرح بررسی مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد افزود: این بررسی پیرو انعقاد تفاهم نامه بین سازمان پزشکی قانونی کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است که کماکان، فرم های آماری آن در حال رفع اشکال و تکمیل هستند.



به گفته این کارشناس سازمان پزشکی قانونی، از مجموع دو هزار و 957 مرگ ناشی از سوءمصرف مواد در سال گذشته (1392)، اطلاعات دوهزار و 396 نفر (81 درصد کل مرگ ها) در فرم های آماری ثبت شد.



وی افزود: بر اساس شیوع مرگ های ناشی از مواد در هر 100 هزار نفر، استان های همدان، اصفهان و تهران به ترتیب دارای بیشترین تعداد مرگ هستند.



قدیرزاده با اشاره به تشخیص هویت متوفیات ناشی از سوءمصرف مواد اظهار داشت: 93 درصد از جامعه آماری این بررسی، شناسایی شده و 7 درصد فاقد هویت بودند.



بر اساس این بررسی، 95 درصد از متوفیات، تبعه ایران و 5 درصد از کشورهای همسایه بوده و 92 درصد از متوفیات مرد و 8 درصد زن بودند.



قدیرزاده با اشاره به نحوه زندگی متوفیات ناشی از سوءمصرف مواد گفت: 18 درصد از جامعه آماری به صورت مجرد، 17 درصد نامعلوم و 65 درصد با خانواده یا دیگران زندگی می کردند.



وی افزود: سن شروع مصرف مواد مخدر در این بررسی 25 سال بوده است.



مجری طرح بررسی مرگ و میر ناشی از سوءمصرف، در خصوص بیشترین مرگ های ثبت شده در سال گذشته گفت: اردیبهشت، شهریور و تیرماه به ترتیب، سه ماه دارای بیشترین تعداد فوتی ناشی از سوءمصرف مواد بودند.

دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر ادیب زاده، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر فرید براتی سده، مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها و اعضای کمیته هشدار و پایش اعتیاد، حاضرین در این جلسه بودند.