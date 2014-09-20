توسعه آموزش های مهارتی عاملی برای رسیدن به اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مهارت استان کرمانشاه اظهار داشت: همه مسئولان استان بایستی در رابطه با ترویج و توسعه آموزش های فنی و مهارتی با جدیت و تعامل اقدام کنند.

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در سطح استان، خاطرنشان کرد: ترویج اینگونه آموزش ها عاملی برای ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری خواهد بود.

دارابی با بیان اینکه 80 درصد بیکاران استان فاقد هرگونه مهارت هستند، بر برگزاری جلسات شورای مهارت به صورت مستمر و با اعضایی ثابت و مشخص تاکید کرد.

وی افزود: جلسات شورای مهارت و کمیته های اشتغال نیز باید در راستای هم و مکمل یکدیگر باشند، چرا که این مسئله در رسیدن به یک نتیجه موثر و کارآمد نقش مهمی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: نکته دیگری که در اتخاذ تصمیمات حائز اهمیت خواهد بود این است که ما بتوانیم از بانک های اطلاعاتی دستگاه ها به راحتی استفاده کنیم، لذا ایجاد این بانک های اطلاعاتی لازم و ضروری است.

دارابی در پایان لزوم در اختیار داشتن نیروهای ماهر و آموزش دیده را به عنوان سرمایه های اصلی جامعه یادآور شد و افزود: می توانیم با بهره گیری از اندیشه های کارآفرینان و تجربیات ارزشمند آنها مسیر توسعه و پیشرفت استان را هموارتر کنیم.



