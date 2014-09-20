برگزاری رژه و نمایشگاه دفاع مقدس توسط ارتش/ افتتاحیه حسینیه سیدالشهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس قَرشی ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه درباره اهم برنامه های ارتش در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امام خمینی (ره) فرمودند که ما انقلاب را در جنگ به جهان صادر کردیم، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را در هم شکستیم، ریشه های انقلاب اسلامی را محکم کردیم و از همه اینها مهم تر استمرار روح انقلاب اسلامی و علاقه مردم جهان به شناخت اسلام در پرتو جنگ تحقق یافت.



وی با اشاره به دلاورمردی های ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت ساله افزود: در این جنگ 200 هزار نفر از نیروهای زمینی ارتش مفتخر به نام شهید، جانباز و یا آزاده شدند و برای میهن اسلامی ایران از نثار جام و خون خود دریغ نکردند.



رئیس عقیدتی سیاسی مرآتو و هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی های آجا در منطقه اصفهان ابراز داشت: برگزاری رژه و نمایشگاه ویژه دفاع مقدس در سال جاری بر اساس مصوبات کشوری و استانی بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است و رژه یگان های نظامی نیروهای مسلح در شهر اصفهان از ساعت 8 صبح روز 31 شهریورماه در میدان ارتش با حضور امام جمعه اصفهان و استاندار محترم اجرا می شود.



وی افزود: همچنین امسال برای نخستین بار در همین روز شاهد رژه یگان های نظامی نیروهای مسلح در شهرستان شاهین شهر از ساعت 16 بعدازظهر از مقابل خیابان فردوسی خواهیم بود.



حجت الاسلام قرشی بیان داشت: همچنین برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در سایت نظامی مهدیه شاهین شهر، برگزاری مراسم رژه در شهرهای اصفهان، کاشان، شهرضا، از دیگر برنامه های ویژه ارتش در این هفته است و یک نمایشگاه دفاع مقدس نیز در سه راه حکیم نظامی در مجتمع مسکونی یاس برگزار می شود که تجهیزات نظامی و محصولات فرهنگی ارتش در آن به نمایش در می آید.



افتتاحیه حسینیه سیدالشهدا در خیابان شهدای صفه



وی بیان داشت: برگزاری محفل انس با قرآن برای کلیه یگان های ارتش مستقر در استان، بندهای پدافند هوایی، پخش بسته های فرهنگی، انتشار نشریه یاد یاران، افتتاحیه حسینیه سیدالشهدا در خیابان شهدای صفه و هوانیروز و یگان های نیروی زمینی، شرکت در مراسم غبارروبی، عطرافشانی شهدا، دیدار باخانواده معزز شهدا، همایش پیاده روی خانواده های ارتشی در سایت نظامی مهدیه، افتتاحیه مسابقات ورزشی در 10 رشته، تجلیل از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری و سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه اصفهان و 10 شهرستان از دیگر برنامه های مهم ارتش در هفته دفاع مقدس است.



رئیس عقیدتی سیاسی مرآتو و هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ها آجا در منطقه اصفهان اضافه کرد: افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس و برپایی نمایشگاه در شهر اصفهان از روز اول مهرماه به مدت یک هفته از ساعت 9 تا 22 در خیابان شهدای صفه و کوی سازمانی 63 دستگاه برگزار می شود و در همین مدت نیز شاهد برپایی نمایشگاهی مشابه در شاهین شهر خواهیم بود.