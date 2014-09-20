به گزارش خبرگزاری مهر، نارندرا مودی در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان در واکنش به اظهارات ایمن الظواهری در خصوص اعلام موجودیت القاعده شاخه شبه جزیره هند تاکید کرد که مسلمانان اقدام اشتباهی را برای هندوستان انجام نداده و چیز نادرستی را برای کشورشان نمی خواهند.



نخست وزیر هند ضمن رد طرح القاعده برای تاسیس شعبه ای در جنوب آسیا اعلام کرد اینکه اکثریت جامعه مسلمان به خواسته ایمن الظواهری پاسخ می دهند، تنها یک توهم است و اعضای القاعده برای به خدمت گرفتن اعضایش در هند دچار چالش می شوند.



وی تروریسم را یک بحران علیه بشریت نه علیه کشور یا نژاد خاصی برشمرد و خواستار مقابله با گروههای تروریستی شد که این اظهارات با استقبال روحانیون و رهبران مسلمان هند مواجه شد.



این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایمن الظواهری سرکرده القاعده در پیام ویدئویی 55 دقیقه ای مدعی شد گروه تازه تاسیس، "پرچم جهاد" را در هندوستان به اهتزار درخواهد آورد. وی هدف از این اقدام را گسترش خلافت اسلامی به دیگر کشورهای آسیایی مانند میانمار و بنگلادش عنوان کرده است.



بنا بر ادعای الظواهری این گروه با عنوان "قاعدات الجهاد" قرار است مرزهای تصنعی ایجاد شده بین ملت های مسلمان در این بخش از آسیا را از بین ببرد. سرکرده القاعده تاکید کرده است شکل گیری این شاخه نتیجه تلاش هایی است که از دو سال پیش برای هماهنگ کردن گروه های به اصطلاح جهادی در هند انجام شده است.



سرکرده القاعده همچنین از گروه های تروریستی خواسته برای مبارزه با دشمنان! به پا خیزند. بر این اساس نام سرکرده گروه جدید القاعده "عاصم عمر" پاکستانی است. این در حالی است که القاعده از زمان ایجاد در اواخر دهه 1980 میلادی تا کنون صدها عملیات تروریستی در مناطق مختلف جهان ترتیب داده که نتیجه آن کشته شدن هزاران نفر بوده است.