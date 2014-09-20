تشکیل حکومت وحدت ملی تنها گزینه برای جلوگیری از بروز کشمکش‌ داخلی در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی در گزارشی با اشاره به نگرانی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان از عدم توافق نامزدهای دور دوم انتخابات درباره تشکیل حکومت وحدت ملی گزارش داد که کوبیش تنها گزینه موجود برای جلوگیری از بروز کشمکش‌ داخلی و بحران در این کشور است.



بر اساس این طرح رئیس جمهوری جدید با همکاری یک رئیس شورای اجرائیه اداره امور را در دست می گیرد و نامزدی که برنده انتخابات نشده یا فرد مورد نظر وی سمت ریاست شورای اجرائیه را در دست می‌ گیرد.



کوبیش ضمن بحرانی خواندن وضعیت کنونی افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی بازنده ندارد و اگر تا زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات توافق درباره اختلاف انتخاباتی حاصل نشود، امکان بروز تحرکات جدید و حتی وقوع جنگ وجود دارد.



نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به تاثیر بن‌ بست طولانی انتخاباتی در افغانستان بر رکود اقتصادی و افت چشمگیر درآمدهای این کشور بر لزوم ایجاد دولت جدید برای رویارویی با طالبان تاکید کرد.



در همین رابطه کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز یکشنبه پس از چندین ماه بن بست انتخاباتی خبر داده است.



این گزارش پس از آن منتشر شد که سران جهادی و قوای سه گانه دولت افغانستان روز گذشته برای خروج از بحران انتخاباتی با عبدالله و اشرف غنی دیدار کردند و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوها برای خروج از روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی خبر دادند.



در همین رابطه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن ابراز امیدواری درباره امضای هرچه سریعتر توافق نهایی تقسیم قدرت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواستار اعلام نتایج نهایی انتخابات شد.