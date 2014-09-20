به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مداحی ظهر شنبه در کارگاه یکروزه علمی و آموزشی، اقتصاد مقاومتی که در استانداری قزوین برگزار شد با تبیین مبانی و مفاهیم و ضرورت های تدوین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در ادامه فرآيند انقلاب كه فاز اول آن شكل گيري جمهوري اسلامي و دولت سازي بود، هم اكنون در مرحله جامعه سازي هستيم.

وی افزود: هدف چشم انداز جمهوري اسلامي زندگي مردم و شكل گيري جامعه است و در بعد سياسي آن در حوزه نظامي و امنيتي به جایگاه مطلوب رسيده ايم و در رتبه اول منطقه و جزء 10 قدرت اول دنيا هستيم ولي درحوزه زندگي مردم،جامعه ونهادهاي اجتماعي به هدف مطلوب نرسيده ايم.

رئیس هیئت رئیسه سلسله برنامه های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در رويكرد پيش بيني با توجه به شرايط و امكانات آينده را تصور مي كنيم ولي در آينده نگري، آينده مطلوب را براي خودمان به تصوير مي كشيم و منابع و امكانات را تقويت مي كنيم تا به آينده مطلوب برسيم زیرا در چشم انداز مخاطب ما مردم و زندگي مردم است و باید در حوزه علم و فناوري رتبه اول منطقه را کسب و حداقل هفت رتبه ارتقاء پیدا کنیم.



وی هدف از برگزاري كارگاه هاي علمي پژوهشي در استانها را فرهنگ سازی ذکر کرد و اظهارداشت: در این کارگاه های آموزشی ضمن برش استانی اقتصاد مقاومتی تلاش می کنیم تا نخبگان و مدیران استانی بتوانند با يك ادبيات مشترك نسبت به اهداف چشم انداز دیدی کارشناسی پیدا کنند.



مداحی بیان کرد: قادریم به اهداف چشم انداز برسيم چون پتانسيل مردم براي تحقق اين اهداف ظرفیت ارزشمندی است که نبايد فكر كنيم فقط دولت مردان به تنهايي مي توانند اهداف چشم انداز را محقق كنند بلكه مردم بايد در صحنه ها حضور پيدا كنند و در اين زمينه فعال باشند.



وی افزود: در دنیا حوادثی در حال رخ دادن است و برخی کشورها مانند ترکیه توانسته اند جایگاه اقتصادی خود را تقویت کنند و آینده اقتصاد جهان در سالهای آینده به چین و سپس هند اختصاص خواهد یافت لذا ما باید جایگاه خود را شناسایی کنیم و با تعیین راهکارهای علمی برای آینده برنامه داشته باشیم.

مدیران کشور هزینه ای هستند



رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه مدیران کشور درآمدی نیستند بلکه هزینه ای هستند و منتظر اعتبارند تا فقط خرج کنند و این روش دیگر جوابگوی نیازها نیست و یکی از راههای خروج از شرایط کنونی تمسک به اقتصاد مقاومتی است.



مداحی یادآورشد: باید به یک قدرت مشروع اقتصادی دست یابیم زیرا پتانسیل و ظرفیت آن را داریم تا در چشم انداز 1404 به قدرت برتر منطقه در حوزه اقتصاد تبدیل شویم و زندگی مردم را بهبود بخشیم.



این مسئول بیان کرد:مدیران باید باور کنند که اقتصاد مقاومتی ضامن بقای ایران اسلامی است و پیشرفت همه جانبه ما در گرو اجرایی شدن طرح مهم اقتصاد مقاومتی است.



وی اضافه کرد: باید اختیار استانداران افزایش یابد تا بتوانند با توجه به مزیت ها و قابلیت های بومی و محلی تصمیم بگیرند و تاثیرگذار باشند.



مداحی تصریح کرد: آمایش، سند چشم انداز و مزیت های رقابتی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

در ادامه این کارگاه رویا طباطبایی رئیس کمیته اقتصاد و تلفیق کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تحلیل اقتصاد ایران و محمد تقی آذرشب رئیس کمیته آموزش چشم انداز و سیاست های کلان مجمع و معاون پژوهش و فنآوری پژوهشگاه چشم انداز و آینده پژوهی در خصوص تبیین راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دیدگاههای کارشناسی خود را مطرح کردند.



امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین هم گزارشی از سیمای اقتصادی، کشاورزی و صنعتی استان ارائه کرد.