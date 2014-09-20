50 هزار نفر دانش آموزان پایه اول ابتدایی در کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان از اجرای طرح پروژه مهر در استان کرمان خبر داد و گفت: این طرح با هدف آماده سازی مدارس، تجهیزات، تامین و جایگزین کردن نیروی انسانی در کرمان همزمان با سراسر کشور اجرایی شد.

جهانگیری ادامه داد: آمادگی لازم برای پذیرش دانش آموزان در شش هزار مدرسه استان کرمان ایجاد شده است.

وی تعداد دانش آموزان کرمانی در سال تحصیلی جدید را 540 هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد 50 هزار نفر دانش آموزان پایه اول ابتدایی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از نواختن زنگ شکوفه ها به صورت نمادین در بم خبر داد و اذعان داشت: هدف از این اقدام زنده نگه داشتن یاد و خاطره 10 هزار دانش آموز جانباخته در زلزله بم است.

وی اذعان داشت: زنگ شکوفه ها به منظور آشنایی دانش آموزان پایه اول ابتدایی با محیط مدرسه در تاریخ 31 شهریورماه به صدا در خواهد آمد.

این مسئول ادامه داد: همچنین زنگ مهر در روز اول مهرماه در کلیه مدارس استان کرمان نواخته می شود که در این روز استاندار کرمان با حضور در یکی از مدارس شهرستان کهنوج این زنگ را به صورت نمادین به صدا در خواهد آورد.