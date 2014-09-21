تصاویر متفاوتی از فضا/ مکان فرود روزتا پس از 10 سال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزتا، کاوشگر فضایی رباتیک ساخت سازمان فضایی اروپا است که برای مطالعه ستاره دنباله دار 67P/Churyumov-Gerasimenko به فضا فرستاده شد.

پس از ده سال، این فضا پیما برای اولین بار توانست در مدار یک ستاره دنباله دار قرار گرفته و تصاویر کاملا متفاوتی نسبت به گذشته ارسال کند تا راهگشای کارشناسان فضایی باشد.

برخی از این تصاویر را مشاهده می کنید:

فضاپیمای روزتا حامل کاوشگری به نام فیلا است.

محققان و کارشناسان فضایی به دنبال مکان مناسبی برای فرود این کاوشگر بودند که در نهایت سایت "J" جایگاهی در نقطه سر ستاره دنباله دار به عنوان مکان مناسبی برای تحقیقاتی آتی این کاوشگر انتخاب شد.

"فرد جانسن"، مسئول پروژه روزتا در سازمان فضایی اروپا می گوید:"هیچ جایگاهی همانند جایگاه "J" به طور 100 درصد مناسب نبود. این جایگاه با کمترین ریسک و همینطور بهترین موقعیت می تواند ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کند."

این جایگاه به دلایلی مانند نشانه هایی از فعالیت، زاویه بیشتر شیب ها نسبت به خط عمود محلی می تواند مکان مناسبی باشد تا احتمال سرنگونی کاوشگر فیلا در زمان فرود به حداقل برسد. حتی اگر این کاوشگر در زمان فرود نیز با مشکل مواجه شود و ماموریتش با واژگونی به پایان برسد اما باز هم موفق به حل بسیاری از معماها در رابطه با ستاره های دنباله دار شده است."

کاوشگر 100 کیلویی فیلا در روز 11 نوامبر سال جاری بر ستاره دنباله دار فرود خواهد آمد تا به بررسی مواردی مانند خاک، وضعیت و تغییرات 67P بپردازد.

دانشمندان امیدوارند تا با کمک روزتا بتوانند اطلاعات دقیق تری از ستاره های دنباله دار به دست بیاورند و البته هدف نهایی این ماموریت فرود فیلا بر سطح ستاره دنباله دار است.

لحظات فرود فیلا از هیجان‌انگیزترین لحظات تاریخ اکتشافات فضایی خواهد بود.