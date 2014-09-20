طرح جامع گردشگری قزوین تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس کمیسیون چشم انداز امور نخبگان و معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور استاندار قزوین و اصحاب رسانه ظهر شنبه در محل سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این نشست با اشاره به ظرفیت بالقوه گردشگری در قزوین اظهارداشت: در این رابطه باید به دو حیطه توجه کرد. یک حیطه کشوری است که باید برخی از رویکردها در این حیطه مبنی بر استفاده بیشتر از ظرفیت گردشگری و یا تجارت برخی استانها به نسبت استانهای دیگر، تغییر کند.

وی ادامه داد: در حیطه استانی نیز طرح جامع گردشگری استان در حال پیگیری و تصویب است که امیدواریم نتایج خوبی را برای صنعت گردشگری قزوین به همراه داشته باشد.

استاندار قزوین اظهار داشت: طی تعطیلات نوروزی و عید سعید فطر 7 میلیون مسافر از قزوین عبور کردند که از این تعداد سهم مسافران مقیم در قزوین به یک میلیون نفر رسیده است که می کوشیم این تعداد با توجه به ظرفیت فرهنگی و تاریخی استان افزایش یابد.

روزبه با اشاره به معضلات ساخت هتل و هتلداری در قزوین یادآورشد: نباید در این حیطه، بخش دولتی با ساخت سالن های کنفرانس، جلسات که غالباً نیز استفاده صددرصدی از آنها نمی شود برای بخش خصوصی که باید ساخت هتل در استان را برعهده بگیرد، مشکل ایجاد کند.

استاندار قزوین افزود: در فرایند ساخت هتل باید دوطرفه نگریست و سود هتلدار را نیز در نظر گرفت، مخصوصاً زمانی که بخش دولتی تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی شده است هتلدار جرأت سرمایه گذاری را در این بخش نخواهد یافت در حالیکه در فرآیند ساخت هتل باید سود هتلدار فراهم شود.