98 پروژه مصوب سفر رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، قاسم سلیمانی عصر شنبه در جلسه بررسی طرح های عمرانی مصوب سفر ریاست جمهوری به چهار محال و بختیاری، اظهار داشت: از 98 پروژه مصوب سفر رئیس جمهور به این استان برای 84 پروژه اعتبارات مالی تخصیص داده شد و قرار است 80 پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه، اعتبارات کل این پروژ ها حدود 222 میلیارد تومان است، تصریح کرد: چهار پروژه نیز تا پایان سال 94 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

سلیمانی به چهار پروژ اصلی مصوب در این سفر اشاره کرد و یادآور شد: پروژه راه آهن، آب رسانی محور بن- شهرکرد- بروجن، فولاد و گردشگری استان چهار پروژه ملی استان است که اجرای این پروژه ها مورد تاکید رئیس جمهور بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: احداث آب ونک، ساماندهی وضعیت عشایر، ایجاد رشته گردشگری و صنایع، پیگیری موضوع واگذاری مدیریت کارون4، تحقیق دانشگاه شهرکرد از زندگی عشایر، تکمیل پروژه جایگزین جاده کارون 4، تکمیل سد خرسان سه، استفاده از آبیاری مدرن بر کشاورزی و حرکت کشاورزی سنتی به سمت مدرن و توسعه صنایع و اشتغال شش هزار نفر در صنایع دستی از جمله 10 پروژه ای بوده است که در سفر رئیس جمهور به این استان به آن ها اشاره شد.

سلیمانی با اشاره به طرح های مصوب فنی حرفه ای در این سفر، گفت: پیش بینی می شود سه آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه جونقان، فنی حرفه ای پسرانه بروجن و آموزشکده کشاورزی تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی عنوان کرد: آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه جونقان 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد با برآورد اعتبار 32 میلیارد ریال که تا کنون 25 ملیارد ریال آن پرداخت شده است و پیش بینی می شود با تخصیص یک میلیارد اعتبار دیگر این پروژه تا 15 اسفند ماه به بهره برداری برسد.