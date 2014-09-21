مشعل علم باید نوراني تر و پرحرارت تر به دست نسل بعد سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي اصغر خدادوست شنبه شب در مراسم هفتمين دوره فرهنگي آموزشي رويش، افزود: در مسير صد سال عمر بايد مشعلي پرنور تر و با حرارت تر براي نسل بعد بسازيم تا بتوانند به هدف برسند.

وي ادامه داد: اگر در مسير هدف را يافتي، خدا را يافته اي.

اين جراح بزرگ چشم خطاب به دانشجويان جديد دانشگاه علوم پزشكي شيراز، گفت: شما از من بهتر خواهيد شد و اگر نتوانيد از من بهتر شويد، معلم هاي شما شكست خورده اند و شما علم را اين قدر جلو خواهيد برد كه ديگران مجبور شوند فارسي ياد بگيرند تا بدانند ما چه مي گوييم و تاريخ را مي توان تكرار كرد.

خدادوست بيان كرد: گاهي اوقات وقتي بيكار هستم به اين فكر مي كنم كه خدا اين موجود را كه نامش انسان است براي چه و براي كه آفريد و وقتي مي گويم من، اين من كجاست.

وي در ادامه با بيان اينكه من انسان همان ذهن و مغز اوست، گفت: وجود انسان يك قالب است و درون اين قالب من وجود دارد. اگر من را شناختي، خدا را هم شناخته اي.

اين چهره ماندگار ابراز داشت: كسي كه تصادف مي كند و دچار خونريزي مي شود، همه رگهايش منقبض مي شوند ولي دو رگي كه به من (مغز) خون مي رساند باز مي شود و من (مغز) از گلوكز استفاده مي كند و كسي كه روزه مي گيرد، بقيه بدنش چربي و پروتئين را به گلوكز تبديل مي كند و به من (مغز) مي فرستد تمام اعضاي بدن از گردن به پايين در اختيار اين من هستند.

خدادوست تصريح كرد: اين من به قدري پيچيده است كه نمي توان به آن دسترسي پيدا كرد و درون اين من، كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود، پديده اي است مي گويد شاگرد تو بايد از تو بهتر باشد و مشعلي كه درون من است بايد از نسلي به نسل ديگر پربارتر باشد.

وي با اشاره به اينكه در طول زندگي اش پستي ها و بلندي هاي زيادي را طي كرده است و از معملي در داراب به دانشگاه جان هاپكينز رسيده، گفت: ما بايد هميشه از كارهاي خويش ياد بگيريم.

اين جراح بزرگ چشم تاكيد كرد: اگر علم را بخواهي ياد بگيري، هر جا كه باشد آن را فرا مي گيري .

خدادوست گفت: رمز شاگرد اول بودن را در دانشگاه در كار كردن پيدا كردم.