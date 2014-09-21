توجه به بهبود زیرساخت های مساجد کردستان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان در سنندج گفت: در رابطه با ساخت و تجهیز و حفظ نمازخانه های بین راهی علاوه بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها نیاز است خیرین و نیکوکاران هم ورود پیدا کنند.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه سنندج به عنوان شهر مسجدها معروف است ولی تعدادی از مناطق آن که جمعیت زیادی هم دارد اکنون با نبود مسجد مواجه است.

نماینده ولی فقیه در کردستان لازمه ترویج نماز را انجام اقدامات فرهنگی و امربه معروف ونهی از منکر ذکر کرد و افزود: موفقیت و اقتدار جوامع اسلامی به اجرای فرامین الهی همچون زکات، نماز و امربه معروف و نهی از منکر است.

حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد: اگر بی توجهی نسبت به اجرا و ادای فرائض واجب دینی شود بدون شک شاهد نابودی جامعه اسلامی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه داشتن جامعه ای سالم،پویا وسرافراز نیازمند عزم ملی است، اظهار داشت: پرداختن به موضوعات و مباحث بزرگ اراده و عزم عظیمی می طلبد.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان و دست اندرکاران بایستی امکانات و توانمندی که در اختیار دارند را در عرصه ترویج نماز به کار گیرند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهارداشت: متاسفانه تعدادی از نمازخانه های بین راهی در شأن جایگاه اقامه نماز نیستند و بایستی تعمیر و بهسازی و زیباسازی شوند.

حجت الاسلام شاهرودی بر ترویج نماز اول وقت و جماعت تاکید کرد و بیان داشت: موقع اذان هر مسلمانی بایستی دست از کار بکشد و برای اقامه نماز در مساجد حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: برای ترویج و نشر نماز لازم است که کارهای فرهنگی انجام و فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم اجرایی شود.

وی بیان کرد: جامعه ای که اهل نماز باشد شاهد بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها و آسیب های اجتماعی هم نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهارداشت: حضرت امام صادق(ع) فرمودند انسانی که پنج بار در شبانه روز نماز می خواند انگار پنج بار خود را از گناهان شستشو می دهد.

حجت الاسلام شاهرودی ادامه داد: اگر در طول سنوات گذشته تا کنون اعتباراتی صرف ترویج و نشر فرائض دینی به ویژه نماز می شد شاهد بسیاری از مشکلات و معضلاتی که در حال حاضر جامعه با آن روبروست نبودیم.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور هم در این جلسه گفت: هم اکنون در 37 نهاد واداره در شهرستان های استان نماز جماعت اقامه می شود و تعدادی از ادارات عدم توانایی پرداخت حق الزحمه امام جماعت را دلیل برگزار نکردن نماز جماعت اعلام کردند.

حجت الاسلام مهدی صفرزاده ادامه داد: معرفی امام جماعت اهل سنت برای اقامه نماز جماعت در ادارات توسط مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و امام جماعت اهل تشیع نیز توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان صورت می گیرد.